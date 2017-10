Le Coin du copiste : Escapade artistique

Taghit est l’endroit rêvé du Sud algérien où les personnes en quête de spiritualité et de méditation transcendantale aimeraient se poser pour retrouver la paix de l’âme que l’on a tendance à perdre dans le tourbillon des villes du Nord. Une ingénieuse idée que celle de ce groupe de gens qui organisent, ce jeudi, une rencontre simplement appelée «Art in Taghit». Plusieurs objectifs animent ces personnes qui veulent en même temps faire découvrir aux touristes la beauté des lieux et pousser ces derniers à penser aux moyens les plus appropriés pour la préservation d’une région aussi pittoresque rappelant aux absents un repère de la mémoire de notre pays. La rencontre est également éminemment artistique, car elle émane d’un projet longuement mûri par des amoureux de l’art, du patrimoine et de l’environnement. «Comme son nom l’indique, l’événement tournera d’abord autour de l’art, ce qui inclut la musique, mais la partie la plus importante vise à promouvoir l’éco-tourisme et le développement durable, ainsi que la protection du patrimoine architectural et de la richesse naturelle de la région», indique une source contactée par ce groupe. Les organisateurs — qui ont uni leurs efforts pour la réalisation de cet événement unique en son genre et qui reste ouvert à toute personne intéressée par ce voyage et toutes les activités pluridisciplinaires qui se dérouleront — comptent donc accomplir plusieurs sorties et événements en rapport avec l’écologie. «Ainsi, durant trois jours, du 12 au 14 octobre, le Collectif Torba vous invite à participer à des ateliers de recyclage où vous pourrez créer des outils et instruments de musique, des sculptures et même des masques à partir de matériaux récupérés, lors de séances de nettoyage des palmeraies, tous ces ateliers seront encadrés par des artistes plasticiens qualifiés. Une activité créative et utile, tout en découvrant le désert et les magnifiques oasis, vous aurez aussi l’occasion de vivre de vraies moments de partage avec les habitants locaux», ajoute ce site, qui poursuit plus loin : «Ce n’est pas tout, puisqu’une séance de plantation d’arbres est prévue afin de contribuer à la lutte contre l’avancée du sable. C’est là, le premier événement du genre en Algérie, il mélange rencontre artistique, préservation environnementale, et promotion du tourisme et du patrimoine de la région de Taghit.» Si vous souhaitez participer à cette excellente initiative, contactez le Collectif Torba à cette adresse e-mail : «artintaghit@gmail.com».

L. Graba