Création d’un café littéraire aux Issers : L’art des planches

Le 4e art est à l’honneur dans la ville des Issers (est de Boumerdès), à la faveur d’un café littéraire et artistique, dont la première édition a été ouverte dans la soirée de samedi, sous le signe un discours sur les planches. Abritée par la maison de jeunes Ali-Ben-Fetoum, la manifestation, qui se veut périodique (tous les 15 jours), est organisée par l’association théâtrale Cirta, avec pour objectif la mise en lumière des réalisations de cette association, dont notamment celles lui ayant valu des distinctions à l’échelle nationale. De nombreuses figures théâtrales et artistiques locales et nationales, en plus de chercheurs du domaine, ont pris part à ce café littéraire, qui a vu la présentation de la pièce Homk Salim, du défunt dramaturge Abdelkader Alloula, suivie d’un débat ouvert entre les critiques présents, sur cette œuvre présentée comme étant le premier monodrame de l’histoire du théâtre algérien. Dans son allocution de présentation de ce monodrame, Abdelkrim Ghribi, de l’université de Constantine, a d’abord abordé la valeur artistique de cette œuvre de qualité supérieure, avant de souligner l’authenticité de la culture nationale chez Alloula, qui est reflétée dans toutes ses pièces, a-t-il estimé. Les débats sur cette pièce ont été dirigés par l’artiste dramaturge Azzedine Daid. «Nous nous sommes fixé pour objectif de mettre à l’honneur un figure du théâtre algérien à chacun des cafés littéraires que nous comptons organiser», a souligné le président de l’association Cirta, Mohamed Delssi, le but principal, étant, a-t-il ajouté, de contribuer à la relance du 4e art algérien, en assurant un cadre d’expression idoine pour les gens du domaine. Les participants à la manifestation ont loué la noblesse de l’initiative, tout en souhaitant qu’elle s’inscrive dans la durée. La 2e édition de ce café littéraire est programmée pour le 21 octobre, avec la mise à l’honneur de la pièce El-Alleg (Les Sangsues), du défunt Alloula, qui sera débattue en présence du dramaturge Omar Fetmouche. (APS)