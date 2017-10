10e édition du FIBDA : Bel engouement et intérêt accru

Des œuvres de différentes spécialités sont exposées aux stands du Festival international de la bande destinée (FIBDA) qui se déroule actuellement à l'Esplanade Riadh El-Feth et au palais de la culture Moufdi Zakaria.

Lors d’une visite à l’esplanade Riadh El-Feth qui abrite cet évènement international, la 10e fois consécutive, nous constatons, en premier lieu, beaucoup de jeunes participants et des enfants curieux d’apprendre la langue avec ce 9e art qui commence à faire sa place en Algérie, après la diffusion des vidéos de mangas dans les chaines satellitaires ainsi que dans les salles de cinéma. Cet engouement manifeste s’observe de visu. Au regard de ce qui est proposé comme œuvre artistique, cette production culturelle ne concerne pas uniquement les enfants ou les adultes, car il y des productions qui attirent des personnes âgées, même la classe des chercheurs scientifiques, puisque certaines œuvres traitent de sujets d’actualité, ce qui se passe actuellement autours de nous, dont l’œuvre qui s’intitule « Le Printemps des arabes » et non pas ce qui est conventionnellement connu sous la dénomination de

« Printemps arabe » —cela constitue peut être un jeu de mots.

En ce qui concerne les langues, nous constatons que le français est la langue la plus utilisée, par rapport à l’anglais, l’arabe ou d’autres langues du continent asiatique, sachant qu’il est bien admis que l’histoire de la bande dessinée en général, doit au moins être décrite aux regards des trois principaux pôles de la création artistique de la bande dessinée, l’Europe qui a vu sa création, les États-Unis à qui nous devons sa popularité et l’Asie qui représente aujourd’hui la plus grosse production de bandes dessinées avec le Japon et la Corée.

Les stands de la BD sont partagés dans les salles ; des ateliers et des tables pour la vente dédicacée, une opportunité pour les visiteurs de découvrir le 9e art qui « incite à lire », même à développer « l’imagination chez le lecteur » et cela reste une spécificité de la BD? Nous trouverons des BD pour des romans qui vise à illustrer le contexte ou ce qui est écrit. Il est à noter que tout un couloir est réservé aux tableaux accrochés au niveau de la salle multimédia intitulée « bandes dessinées représentant les romans » et un autre tableau sur « l’adaptation en récit complet ».

Hichem Hamza