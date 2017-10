Rencontre avec Allaoua Daksi à la librairie du Tiers-monde : à cœur ouvert

Rencontré samedi après-midi à la librairie du Tiers-Monde à Alger, lors de la séance de vente-dédicace de son livre autobiographique, À cœur ouvert, paru récemment chez Scolie Éditions, Allaoua Daksi se livre à cœur ouvert, comme le titre l’indique si bien, sur son parcours de combattant à la Fédération FLN de France, ainsi qu’aux nombreuses fonctions qu’il a occupées après l’Indépendance dans différents domaines.

Préfacé par les deux anciens ministres Yahia Guidoum et Abdelaziz Rahabi et présenté par Aziz Derouaz, ce livre de 300 pages est une narration simple et chronologique du parcours d’Allaoua Daksi, combattant de la liberté et de la souveraineté nationale dès son jeune âge. Il raconte sa contribution à la cause nationale en commençant par des missions accomplies en civil en Algérie à l’âge de dix-sept ans, essentiellement la collecte des cotisations, l’achat des médicaments, de chaussures militaires à partir de la Yougoslavie. « J’ai demandé à maintes reprises de rejoindre le maquis, mais les responsables de l’ALN ont refusé car j’avais deux frères au maquis et en prison coloniale. On m’a fait comprendre que j’étais plus utile en ville qu’au maquis ». Parti en France pour accomplir son service militaire, il a eu des contacts avec des nationalistes algériens lors de sa première permission. « J’ai rencontré un Constantinois au quartier de Barbès et je lui ai fait part de mon dévouement à la cause nationale et mon envie de rejoindre le FLN. Il m’a pris contact avec un grand responsable de la Fédération FLN France qui était à ma grande surprise mon frère », a-t-il souligné. Il était en possession d’une fausse pièce d’identité et a commencé à travailler au CSD (comité de secours au détenus). Il collectait des fonds pour les détenus, et est passé ensuite chef de zone où il avait sous sa responsabilité 10.000 cotisants et 200 hommes armés. Il déplore qu’après l’Indépendance on ne l’ait pas considérer comme moudjahid. Des histoires passionnantes et riches en événements historiques... Il raconte aussi avoir côtoyé dix moudjahidines du groupe des 22 ayant tenu la réunion du déclenchement du

1er novembre. Allaoua Daksi estime que l’écriture de ce livre est un devoir de mémoire contre l’oubli et pour éclairer la route des jeunes générations à travers l’histoire.

Né en 1938 à Constantine, Allaoua Daksi était distributeur à l’âge de neuf ans de journaux, L’Algérie libre et El-Maghreb El Arabi. De 1958 à 1960, il a été responsable de zone à la Fédération de France du front FLN, arrêté en février 1960 puis condamné le 1er septembre 1961 à dix ans de prison. Libéré le 08 avril 1962, il a été membre de daïra FLN de Constantine, puis membre de cabinet de la Présidence en octobre. En janvier 1963, il est administrateur à la banque populaire de Constantine et concessionnaire Volkswagen et les pneus Finestone pour l’est et l’ouest algérien. De 1965 à 1966, il est sous-directeur au ministère de la Construction et de l’Habitat, puis gérant de sociétés privées jusqu’en 1970. De 1971 à 1973, directeur du pari sportif algérien, ensuite, inspecteur général des nouvelles galeries algériennes jusqu’en 1980, où il sera membre de la commission nationale des organisations de masse du FLN. En 1981, il est nommé commissaire national adjoint du parti du FLN du grand Alger. Domaine du sport, Allaoua Daksi a été promu secrétaire général de FASC basket-ball, hand-ball et volley-ball de 1971 à 1972. Il est président de la Fédération algérienne de Hand-ball de 1973 à 1975, et membre fondateur et premier vice-président de la Confédération africaine de hand-ball. De 2006 à 2009, il est de nouveau président de la Fédération algérienne de hand-ball.

Kader Bentounès