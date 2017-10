Conférence africaine sur la recherche en chimie : un creuset de compétences

C’est en présence du wali de Sétif et d’éminents enseignants chercheurs venus d’Afrique, d’Europe, d’Asie, d’Amérique du Nord et d’Amérique latine, qu’a débuté, hier à l’université Ferhat-Abbès Sétif 1, la troisième Conférence africaine sur l’enseignement et la recherche dans le domaine de la chimie.

Cette première rencontre du genre, qui se tient en Algérie, avec le soutien de trois sociétés savantes, l’Union internationale pour la chimie pure et appliquée (IUPAC), et les sociétés savantes algériennes et africaines, fait suite à deux actions du genre déjà organisées, pour la première, à Addis-Abeba en Éthiopie, et la seconde en Afrique du Sud.

Une rencontre d’autant plus importante, qu’elle est également marquée par des cadres du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi que plusieurs enseignants chercheurs venus de nombreuses universités du pays, pour prendre connaissance des avancées enregistrées dans ce domaine sensible et partager avec tous les homologues présents leurs méthodes de travail et les connaissances accumulées dans le domaine de la recherche et de l’enseignement spécifique à la chimie. Dans son intervention, à l’ouverture de cette rencontre, le Pr Djenane Abdelmadjid, recteur de l’université Ferhat-Abbès Sétif 1, souligne que cette troisieme conférence, dont l’acronyme est «ACRICE 2017», bénéficie, sur le plan de la symbolique politique, du patronage du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui est l’un des cinq présidents africains fondateurs du NEPAD, programme qui bénéficie depuis 2007 du soutien de l’ONU.

Il saisira cette occasion pour revenir sur l’importance que revêt un tel événement et l’impact qu’il est appelé à produire, paraphrasant dans ce contexte le secrétaire exécutif de l’Agence du NEPAD et soulignant que «le NEPAD a pour ultime but de combler en matière de développement le fossé séparant l’Afrique du reste du monde, et ceci en mettant à exécution au moins trois objectifs que sont le développement de l’agriculture, des infrastructures et de la science et la technologie». Ce dernier thème, dit-il, interpelle les universitaires au vu du retard accumulé sur le continent et se félicitant, par la même occasion, de l’initiative prise par les chimistes africains en 2006, en créant au siège de l’OUA, la Fédération des sociétés africaines de chimie.

Le Pr Benachour Djafer, président du comité d’organisation de cette troisième conférence, se félicitera de l’intérêt accordé par toutes les instances du pays à l’organisation d’une telle rencontre scientifique placée sous le haut patronage du Président de la République. Il reviendra sur le soutien de 3 sociétés savantes à la mise en œuvre d’une telle initiative, et soulignera qu’une telle conférence constitue le moment opportun pour faire adhérer l’Algérie à l’Inion internationale pour la chimie pure et appliquée (IUPAC), sachant que nos voisins maghrébins et africains sont membres, et pas l’Algérie, dit-il.

De cette troisième conférence placée sur le thème «La chimie pour un développement durable en Afrique», l’intervenant souligne qu’on ne peut s’empêcher de lier le développement de la chimie au développement économique, en ce sens que plus une industrie chimique est forte, plus on est développé. Il fera état des avancées enregistrées dans ce domaine, et dira, dans ce contexte, les principales forces motrices qui résident dans l’avènement de la nano-technologie qui a bouleversé le monde, l’émergence de la nano-chimie, la convergence des sciences et l’avènement de l’internet qui induisent de nouvelles pédagogies, non sans faire état de nouveaux concepts, à l’instar de l’enseignement et de la recherche responsable dans une réorganisation de l’architecture de l’enseignement.

Le Pr Abdelkrim Gouasmi présentera sa première communication intitulée «La chimie en nous et pour nous», dans un programme qui sera marqué, durant trois jours, par l’intervention de dix conférenciers étrangers, dont l’éminent Pr Peter Mahafi du Canada, le Pr Jan Apotheker de Hollande ou le Pr Ameen F. M. Fahmy d’Égypte, ainsi que 44 conférences et 2 ateliers pour les étudiants doctorants.

F. Zoghbi