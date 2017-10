Face au taux très élevé de redoublement : Le ministère de l’éducation se saisit du dossier

Annoncé récemment par la ministre de l’Éducation nationale, et qualifié de «véritable plan Marshall», le dispositif de lutte contre le phénomène du redoublement des élèves vient d’être lancé, a indiqué le professeur Farid Benramdane, conseiller auprès de la ministre de l’Éducation nationale.

L’objectif assigné à ce plan est, comme son nom l’indique, de lutter contre l'échec scolaire, à travers, notamment, la formation des enseignants.

Lors de son passage, hier matin, sur les ondes de la Chaîne III de la radio nationale, Pr Benramdane signale qu’actuellement et alors que le taux de réussite dans l’examen de fin de cycle primaire se situe autour des 96% (ce qui est vraiment excellent), celui du brevet de l’enseignement moyen (BEM) est de 62%. Autrement dit, 30% des élèves ayant eu leur 5e redoublent en première année du collège, et il en est de même pour les lauréats du BEM, dont 30% encore redoublent en première année secondaire.

En d’autres termes, un tiers des élèves chutent, à l’issue de leur première année de CEM ou de lycée. L’invité de la rédaction, qui qualifie ce taux de «très élevé», soutient haut et fort qu’il ne peut y avoir une école de qualité qu’avec des enseignants formés et de qualité.

Et au responsable de l’éducation d’enchaîner : «C’est pour cette raison que nous devons tout revoir à la base. Le système a fonctionné sur le quantitatif, maintenant que nous voulons travailler sur la qualitatif, on n’est pas outillés, et pout l’être, il nous faut la formation.» Il est à rappeler dans ce sillage que la formation spécialisée et la formation continue constitueront désormais l’épine dorsale du secteur. Il s’agit, en fait, de faire face aux difficultés rencontrées par l’élève à un moment donné. Dans cette perspective, les enseignants seront assistés par des guides méthodologiques élaborés à leurs intentions et leur permettant de prendre en charge, de manière spécifique, les difficultés de l’élève.

Le responsable mettra en exergue le fait que 99% des enseignants sont licenciés, «ce qui signifie que la formation académique existe, et il reste à assurer la formation en matière d'évaluation, des techniques et de la conception des sujets des examens», a-t-il dit, précisant que le ministère a mis en place les instruments et moyens nécessaires pour le lancement du nouveau système à partir de cette rentrée scolaire.



Le patrimoine culturel algérien dans les manuels



Revenant ensuite sur les actions concrètes qui sont engagées actuellement, le Pr Benramdane évoquera, notamment le recadrage sur l’algériannité. «Toute finalité d’un système scolaire, c’est la transmission des valeurs de notre société et le système, scolaire algérien est redevable de la transmission des valeurs de la société algérienne», a-t-il insisté, ajoutant que «si l’Algérie existe en tant que nation jusqu’au troisième millénaire, c’est parce qu’il y a des invariants référentiels qui la pensent et qui la posent en tant que totalité, et c’est pour cette raison qu’au niveau du ministère de l’Éducation nationale, tous les chantiers sont ouverts», citant comme exemple, dans ce cadre, «le primaire en tant que phase de structuration, le primaire en tant que priorité, une stratégie nationale des mathématiques, une stratégie nationale de la remédiation, centration sur le patrimoine culturel algérien».

Depuis 2014, il a été constaté, en effet, une entrée en force du patrimoine culturel algérien, dans les manuels scolaires. Aujourd’hui, les élèves lisent à l’école des textes d’Ibn Khaldoun, de Si Mohand Oumhand, de Mouloud Mammeri, etc. «Au jour d’aujourd’hui, l’école algérienne est en train de doter ses élèves de grilles d’analyse et de grilles de lecture. Aussi, le patrimoine culturel, dans la diversité culturelle, dans sa dimension culturelle et interculturelle la plus féconde, constitue, sans nul doute, un véritable rempart contre toutes les formes de dérive.» Pr Benramdane précisera à cet effet que le ministère de l’Éducation nationale est en train de mettre en place «un socle de référence».

Dans ce sillage, l’intervenant annonce la sortie, lors du prochain Salon international du livre d’Alger, d’«un coffret ressources pédagogiques», qui rassemble des anthologies littéraires scolaires, dans les trois langues (amazighe, arabe et française), notamment des textes d’Apulée et de Tertullien.

S’exprimant ensuite sur l’objectif d’atteindre l’école de qualité, le conseiller au ministère de l’Éducation nationale rappellera de prime abord que le système éducatif algérien est passé, historiquement, sur la longue durée, par deux phases importantes.

En effet, «après la phase consacrée à la satisfaction de la scolarisation qui se pose en termes de quantitatif, nous sommes maintenant dans une logique de qualitatif. La démarche qualitative est l’unique et la seule en mesure de permettre d’assurer cette avancée du système scolaire en termes de performances et de rendement », met en avant l’invité de la rédaction. À noter, ici, que «le système a atteint tous ses objectifs, puisque nous sommes à 98% de taux de scolarisation des enfants du cycle primaire». Un taux qui, indique-t-il, est très proche des standards de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Soraya Guemmouri