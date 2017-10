Le président du gouvernement russe aujourd’hui à Alger : Sceller un partenariat multisectoriel

Le président du gouvernement de la Fédération de Russie, Dmytrii Medvedev, effectuera une visite officielle de deux jours à compter d’aujourd’hui en Algérie, à l’invitation du Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a indiqué hier, un communiqué des services du Premier ministre.

«A l’invitation de M. Ahmed Ouyahia, Premier ministre, son excellence M. Dmytrii Medvedev, président du gouvernement de la Fédération de Russie, effectuera une visite officielle en Algérie les 9 et 10 octobre 2017», précise la même source. «Cette visite qui succède à la tenue de la 8e session de la Commission mixte de coopération en septembre dernier, sera l’occasion pour l’Algérie et la Russie d’approfondir et de consolider leur dialogue stratégique et leur coopération multiforme, fondés sur la Déclaration sur le partenariat signée à Moscou en avril 2001, sous l’égide de son excellence le Président Abdelaziz Bouteflika et son homologue, son excellence, le Président Vladimir Poutine», ajoute le communiqué.



Elargir le champ de la coopération



La Russie et l’Algérie comptent imprégner une nouvelle dynamique à leur partenariat économique, en élargissant le champ de coopération bilatérale à travers la signature de contrats dans divers secteurs d’activités, a indiqué le Premier ministre russe Dmitry Medvedev. «Nous envisageons de signer plusieurs accords de partenariat dans différents domaines. Nous avons la possibilité d’augmenter considérablement le volume des échanges dans les années à venir grâce à de nouveaux secteurs de travail que nous examinons activement aujourd’hui», a déclaré M. Medvedev à l’APS, à la veille de son déplacement en Algérie. Rappelant que le volume des échanges russo-algériens a doublé l’année dernière pour atteindre près de 4 milliards de dollars, le Premier ministre russe a estimé que «c’est déjà assez bien, mais il nous faut progresser davantage (...) je suis certain que nos pays ont le même intérêt à développer leur partenariat dans plusieurs domaines. Nous en avons les possibilités». Les deux parties examineront en effet de nouvelles branches de partenariat, à inclure ou à renforcer davantage dans le programme de partenariat. M. Medvedev cite le secteur énergétique nucléaire, l’industrie agroalimentaire, l’extraction de ressources, le transport maritime, les hautes technologies et de l’espace, le bâtiment et l’industrie pharmaceutique. S’agissant de la coopération dans le secteur énergétique nucléaire, Medvedev indique qu’«une base juridique solide a été créée dans ce domaine. Si l’Algérie décidait de créer une industrie nucléaire nationale, nous serions prêts à offrir nos technologies et nos solutions techniques (...) Nous sommes également prêts à étudier des projets concernant la production d’électricité ‘’propre’’ par les installations éoliennes ou solaires».



M. Medvedev : Renforcer les liens d’affaires



Une coopération plus active dans le secteur de l’industrie agroalimentaire pourrait avoir une «influence positive sur notre balance commerciale», a poursuivi M. Medvedev qui s’est félicité, par ailleurs, de la coopération active dans le domaine énergétique où «plusieurs projets rencontrent un vrai succès dans le secteur pétro-gazier». «La Russie et l’Algérie sont des exportateurs importants de gaz vers l’Europe. Ce fait nous aide à coopérer de manière concertée au sein des plates-formes internationales telles que le Forum des pays exportateurs de gaz, ou l’OPEP s’il s’agit du pétrole. La Russie apprécie grandement ce dialogue et les possibilités de trouver des compromis», estime-t-il. Le partenariat économique peut être boosté à travers les forums économiques et le renforcement des liens d’affaires entre les opérateurs des deux pays, a fait remarquer M. Medvedev, estimant que de telles actions «posent les fondations de nouveaux projets conjoints, ce qui approfondit naturellement notre coopération». Dans ce contexte, le Premier ministre russe a rappelé «le rôle-clé» confié à la Commission intergouvernementale mixte algéro-russe de coopération commerciale, économique, scientifique et technique. Celle-ci a tenu sa 8e réunion en septembre dernier à Alger et a permis de définir des «projets de coopération dans les domaines de l’industrie, des transports, du bâtiment, de la géologie, de l’agriculture, de la santé publique, de la science, de l’espace et de l’informatique». Au niveau des milieux d’affaires, le Premier ministre russe a noté également l’apport du Conseil d’affaires russo-arabe et du Conseil d’affaires algéro-russe, dans le développement des échanges bilatéraux. «Depuis des années, l’Algérie fait partie des partenaires commerciaux et économiques principaux de la Russie en Afrique et dans le monde arabe», a noté M. Medvedev, exprimant sa certitude que la coopération économique russo-algérienne se développera davantage dans les années à venir. (APS)