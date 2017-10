MSP : Répondre aux attentes des citoyens

Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abdelmadjid Menasra, a affirmé samedi dernier, à partir de Biskra, que sa formation politique était prête à participer aux prochaines élections avec des programmes qui répondent aux attentes et aux espoirs des citoyens. Animant un meeting populaire à la salle de cinéma l’Atlas de Biskra, M. Menasra a précisé que le Mouvement de la société pour la paix est "fin prêt" pour se lancer dans la course aux élections locales du 23 novembre prochain. Il a, dans ce contexte, estimé que le MSP aspire à travers son programme électoral à "redonner confiance au peuple algérien et à lui procurer la possibilité du changement", insistant sur l’importance de donner la parole aux citoyens, afin qu’ils choisissent les candidats les plus à même de gérer leurs affaires. "Notre pays mérite un discours d’espoir et de confiance" a-t-il soutenu, estimant que «les Algériens ont besoin de pouvoir refaire confiance en leur pays» et que «la solution pour sortir de la crise passe par les urnes, l’entente nationale, le renforcement des exportations et le soutien à l’investissement». Il faut souligner également que le premier responsable du MSP avait appelé à l’organisation d’élections «équitables qui permettent une alternance pacifique aux assemblées locales et consolident ses prérogatives», M. Menasra a indiqué que sa formation politique «traitera avec tout le sérieux les prochaines échéances électorales».

Il est à rappeler qu’au cours d’une rencontre régionale à Constantine regroupant les membres de neuf commissions électorales MSP des wilayas dans l’est du pays, le président du MSP a indiqué que sa formation politique présentera pour la prochaine échéance électorale «une liste compétitive composée de 30% de jeunes compétents et habilités à convaincre les électeurs à travers des programmes locaux au service du citoyen».

Le Mouvement de la société pour la paix a déposé 720 listes pour les Assemblées populaires communales (APC) et 74 listes pour les Assemblées populaires de wilaya (APW), en prévision des élections locales du 23 novembre prochain.