Elections locales 2017 : Revoilà les partis politiques !

Les partis qui ont brillé par leur absence sur la scène politique des années durant, refont surface, comme par enchantement, à chaque échéance électorale. Les bureaux s’ouvrent et s’organisent comme ils peuvent dans ces formations politiques pour participer aux prochaines élections locales prévues pour le 23 novembre prochain. Mais qu’est ce qui fait courir ces partis de l’ombre ? Une grande question à laquelle chacun y va de son analyse pour y répondre, tant le contexte au sein duquel les termes de l’équation est mise en branle fait penser a des calculs d’épicier du coin, nous disent certaines personnes avisées.

Et comme le ridicule ne tue pas, comme dirait l’autre, l’on assiste ces jours-ci a des manœuvres de mobilisation sans précédent pour rallier des groupes et des grappes humaines à cette échéance électorale qui pointe à l’horizon, ce qui nous fait penser à l’air d’une campagne électorale avant l’heure qui ne dit pas son nom, plus étrange, dans cette donne est le fait d’entendre les leaders de partis ou de ses représentants parler d’ores et déjà de fraudes électorales massives. Tenez vous bien, en dépit de toutes les garanties d’un scrutin libre et transparent sous le contrôle de la commission nationale indépendante de surveillance des élections législatives et des représentants des partis en lice, ils parlent de raz-de-marée d’un courant au détriment des autres formations politiques et l’on se demande d’où tiennent-ils tout cela ? Ou il s’agit simplement de prédictions hasardeuses et de projections copiées sur d’autres univers et d’événements dans le monde d’aujourd’hui qui font l’actualité des médias.

Ces partis renaissent de leurs cendres, le temps de ce vote et disparaissent tout de suite. Ils nous donnent, par la suite, à réfléchir sur les réelles motivations qui les font courir durant ce laps de temps ; même si tout un chacun parmi les citoyens électeurs savent pertinemment que l’histoire se répète dans de telles circonstances et opportunités, ne laisse aucun doute quant aux desseins de ces chefs de partis qui mobilisent et font de la politique politicienne, au su et au vu de tout le monde.

Un vrai simulacre de jeu démocratique dans la sphère des grandes cylindrées qui carburent et qui participent pleinement à la vie du citoyen au sein des assemblées élues tant sur le plan local que sur le plan national.

Nul n’est crédule ou dupe. La vérité est claire comme de l’eau de roche, et comme nous l’a fait remarquer cet Enarque, le peuple est mature et nul ne peut l’induire en erreur et c’est cela le sens de ce message qui s’adresse à tous ceux qui seraient tentés de croire, ne serait-ce qu’un seul instant, de minimiser le degré de vigilance de la communauté de la masse silencieuse qui a compris la leçon aujourd’hui plus que jamais et elle l’a apprise par cœur, car tout compte fait Dieu reconnaîtra les siens.

A. Ghomchi