Elections locales 2017 : Transparence absolue

Les préparatifs des élections des Assemblées populaires communales (APC) et de wilaya (APW), du 23 novembre prochain, se déroulent comme sur des roulettes.

Ainsi, le Gouvernement travaillera à la concrétisation de l’un des principes constitutionnels à travers la mobilisation de tous les moyens humains et matériels nécessaires pour la préparation des élections de novembre prochain, de sorte qu’elles se déroulent dans les meilleures conditions possibles, et dans la transparence absolue.

A ce titre, le Gouvernement mobilisera tout son soutien à la Haute instance indépendante de surveillance des élections pour le bon accomplissement de sa mission. L’exécutif qui veillera à la réussite des prochaines échéances locales apporte fortement son soutien à la Haute instance indépendante de surveillance des élections, dans la prise en charge de ses autres missions constitutionnelles : Au delà de l’échéance électorale du mois de novembre prochain, le Gouvernement restera à l’écoute de la Haute instance indépendante pour l’assister dans l’accomplissement de ses autres missions constitutionnelles, à travers un examen attentif de ses recommandations pour l’amélioration du dispositif législatif et règlementaire régissant les élections, et le soutien à ses programmes futurs de formation civique, notamment sur la surveillance des scrutins.

Par ailleurs, dans une déclaration à la presse, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui a précisé que le fichier électoral national, le ministre a souligné que ses services «continueront à remédier aux lacunes relevées et à la double inscription des électeurs en mobilisant tous les moyens humains nécessaires et en utilisant les nouvelles technologies de communication», ajoutant que «le fichier électoral est assaini à 95% et l'opération devrait se clôturer fin octobre».

M. M.