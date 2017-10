Bénéficiaires de microcrédits : plus de visibilité

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition féminine, Ghania Eddalia, a annoncé, samedi à Alger, le lancement d’un réseau national des jeunes bénéficiaires de microcrédits, dans le cadre de l’Agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM), en vue d’être plus efficaces dans la diversification de l’économie nationale. Présidant la cérémonie de clôture du Salon national de la micro-activité, en compagnie du ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki, la ministre a déclaré que «ce réseau qui sera une plateforme regroupant les entrepreneurs activant dans la micro-activité pourrait contribuer à la promotion de leurs produits et leurs services», ajoutant que «ce réseau leur permettrait, également, de jouer un rôle plus fort et efficace dans la diversification de l’économie nationale». «Il œuvrera, en outre, à la coordination entre les jeunes entrepreneurs en vue d’échanger les informations et les expériences, notamment dans le domaine de marketing», a-t-elle ajouté. Mme Eddalia a instruit, par la même occasion, les responsables de l’ANGEM d’assurer l’accompagnement, le soutien et la consultation technique au profit de ce réseau, tout en veillant à consolider les potentialités des jeunes activant dans ce dernier. Ella a révélé que les avantages offerts par l’ANGEM aux jeunes qualifiés en faveur de leur intégration économique et sociale s’inscrivaient dans le cadre des objectifs contenus dans le Plan d’action du gouvernement concernant la promotion et le développement du produit national. «C’est dans cette optique que le secteur œuvre, à travers l’ANGEM, à promouvoir la fonction libérale et à soutenir le développement local et national, tout en encourageant la production nationale dans le cadre de la politique de l’État visant à augmenter la rentabilité du produit national» précise la ministre. Pour sa part, le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels a appelé plusieurs artisans, lors de la visite de la délégation ministérielle, aux différents stands de l’exposition, à contribuer, avec leurs expériences, à la formation des jeunes en matière d’artisanat, en vue de préserver ce patrimoine à même d’introduire ces métiers dans le processus de développement. Il est à rappeler que la cérémonie de clôture a été marquée par distinction de plusieurs entrepreneurs participant à ce Salon (meilleure exposition et meilleur stand). Plusieurs chèques de micro-crédit ont été, également, distribués au profit de quelques porteurs de projets dans plusieurs domaines. Ce Salon, organisé sur thème «Le micro-crédit, vecteur de diversification de l’économie nationale» a connu la participation de de plus de 100 jeunes entrepreneurs relevant de plusieurs régions du pays, 25 associations et 11 participants de plusieurs secteurs concernés par les dispositifs d’emploi. (APS)