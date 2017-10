Dopage : L’AMA lève la suspension partielle du labo de Los Angeles

L'Agence mondiale antidopage (AMA) a levé la suspension partielle de l'accréditation du laboratoire antidopage de Los Angeles (UCLA), effective depuis le 14 juin dernier, estimant qu'il avait résolu le problème de «non-conformité aux meilleures pratiques», a annoncé l'AMA dans un communiqué vendredi soir. «Sir Craig Reedie, le président du comité exécutif de l'AMA, a autorisé la levée partielle de l'accréditation de l'UCLA à Los Angeles, aux Etats-Unis, en ce qui concerne l'analyse de quatre substances interdites spécifiques», annonce l'AMA dans son communiqué daté de Montréal. Ces substances sont les glucocorticoïdes prednisolone et prednisone, ainsi que les stéroïdes anabolisants boldénone et boldione. «L'UCLA a résolu le problème qui avait entraîné une suspension partielle. Aussi, le 27 septembre, le groupe d'experts de l'AMA avait recommandé au président du comité exécutif de l'AMA de lever la suspension partielle», poursuit le communiqué. Durant cette suspension, le laboratoire de l'UCLA pouvait continuer de mener ses activités courantes en matière de lutte contre le dopage, mais devait obtenir un deuxième avis de la part d'un autre laboratoire accrédité par l'AMA avant de signaler tout résultat d'analyse anormal pour les quatre substances interdites spécifiques. «À compter du 27 septembre, l'UCLA n'a plus besoin d'obtenir un deuxième avis avant de signaler tout résultat anormal pour les quatre substances interdites spécifiques», précise le communiqué.