Chine : Ricardo Carvalho écope de 7 mois de prison pour fraude fiscale

L'ancien défenseur du Real Madrid, le Portugais Ricardo Carvalho a écopé d'une peine de sept mois de prison, après avoir été «reconnu coupable de fraude fiscale», selon une décision judiciaire confirmée vendredi. Le joueur de 39 ans, qui évolue actuellement au Shanghai SIPG (Chine), devrait cependant éviter la prison, car l'Espagne a pour habitude de suspendre les peines de prison inférieures à deux ans, surtout en cas de première condamnation. Carvalho a été également condamné à une amende de 142.822 euros, après avoir été reconnu coupable d'une fraude portant sur 545.981 euros de revenus, perçus au titre de ses droits à l'image en 2011 et 2012. Somme qu'il a depuis remboursé dans le cadre d'un accord conclu entre le joueur et la justice espagnole. À l'image de certains autres joueurs, Carvalho avait eu recours à une société écran, domiciliée dans les Iles Vierges britanniques, à laquelle il avait cédé ses droits à l'image. Cette pratique a été jugée illégale par la justice espagnole. Cette condamnation est la dernière en date d'une longue série dans le football espagnol. Les joueurs-stars de Barcelone, Lionel Messi et Javier Mascherano, ont également été condamnés pour les mêmes faits, à respectivement 21 mois et une année de prison. Leurs peines ont toutes deux été suspendues.La peine du quintuple Ballon d'Or avait ensuite été commuée en une amende de 252.000 euros. Pour sa part, Cristiano Ronaldo, considéré comme le meilleur butteur de tous les temps du Real Madrid, a déjà comparu lors d'une audience préliminaire en juillet, et il devrait lui aussi faire face à un procès pour une fraude fiscale présumée de 14,7 millions d'euros, portant sur ses droits à l'image, entre 2011 et 2014.