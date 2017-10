Gymnastique Mondiaux-2017 , Concours général dames : Victoire surprise pour Hurd

Sourire aux lèvres et lunettes vissées sur la tête, l'Américaine Morgan Hurd est montée vendredi sur la plus haute marche du podium après sa victoire au concours général des Mondiaux de gymnastique artistique de Montréal (Canada). Avec un total de 55,232 points, la gymnaste de 16 ans, qui participait à ses premiers Mondiaux, a devancé d'un fil la Canadienne, Elsabeth Black (55,132 pts), fortement soutenue par le public canadien, et la Russe, Elena Eremina (54,799 pts). Hurd succède à sa compatriote Simone Biles, la reine incontestée de la discipline, qui a choisi de faire une pause dans sa carrière après sa campagne victorieuse aux Jeux olympiques de Rio en 2016, où elle a glané quatre médailles d'or et une médaille de bronze. Née en Chine et adoptée par une famille américaine, Hurd a réalisé une performance solide, concluant son concours par un sans-faute au sol, qui lui a permis de virer en tête et de décrocher l'or. Elle a également profité de l'abandon de l'autre finaliste américaine, Ragan Smith, blessée à la cheville et contrainte à l'abandon, alors qu'elle avait terminé deuxième des qualifications. L'autre grande favorite, la Roumaine, Larisa Iordache, double-médaillée au concours général des Mondiaux, a quitté la compétition prématurément après une blessure au tendon d'Achille mercredi lors l'échauffement des qualifications. Les Mondiaux de gymnastique se poursuivent samedi et dimanche avec les finales par appareil messieurs et dames.