Tennis, Tournoi ITF juniors « Batiche-Saïfi » : L’Algérienne Benkaddour remporte le doublé

L'Algérienne Lynda Benkaddour et son équipière mauricienne, Zara Lennon, ont remporté vendredi le double du tournoi international juniors «Batiche-Saïfi», organisé du 1er au 7 octobre 2017 au Tennis Club de Sidi-Fredj (Alger), en battant en finale le tandem composé de l'Egyptienne, Amina Lasheen, et la Tunisienne, Ferdaous Bahri (2-0). Un match presque à sens unique, puisqu'après avoir dominé le premier set (6-3), Benkaddour et Lennon ont déroulé dans le second (6-2). Un deuxième succès pour l'Algérie dans le tableau double, puisque juste avant les filles, Youcef Rihane, qui avait fait équipe avec son cousin, Matis Amier, s'était imposé chez les garçons, en dominant un tandem ukraino-tunisien, composé d'Eric Vanshelboim et Mohamed Selim Benali (6-4, 6-0).

Même en simple, l'Algérie conserve une double chance de sacre, puisque Rihane et Benkaddour sont qualifiés pour les finales de ce tableau, prévues samedi. Rihane, tête de série N.1, sera opposé au Français, Tarence Atmane, alors que Benkaddour, tête de série N.2, sera confrontée à la tête de série N.4, l'Egyptienne Amira Badaoui. Ce tournoi de grade 5, organisé sur terre battue, est dédié à la mémoire de Batiche Saïfi, ancien joueur, entraîneur de l'équipe nationale et capitaine de Coupe Davis, décédé le 27 septembre 2014.