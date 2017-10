Ligue 1, Foued Bouali, entraÎneur de la JS Saoura : « nous jouons le haut du tableau »

C’est un coach serein et ambitieux, maîtrisant parfaitement son sujet, que nous avons eu le plaisir d’interviewer pour nous parler de son équipe.

Quelle évaluation pouvez-vous faire du parcours de votre équipe jusque-là ?

Dans l’ensemble, le parcours est positif. Puisque l’équipe est sur le podium au terme de cinq journées de championnat. Vous savez, on n’est jamais satisfait à 100%. Il y a toujours des imperfections à corriger et on peut toujours faire mieux.



L’équipe a gagné tous ses matches à domicile. C’est un point positif, n’est-ce-pas ?

Oui, c’est une très bonne chose. Trois victoires remportées en autant de rencontres jouées chez nous à Béchar. Il est très important de faire le plein à domicile. Mon équipe s’est donc bien comportée dans l’ensemble.



Un seul faux-pas enregistré face à l’ESS…

Exact ! On pouvait espérer un meilleur résultat surtout que mon équipe a manqué deux penalties. Mais, le football est ainsi fait. On ne peut réussir à tous les coups. Il faut savoir accepter la défaite, du moment qu’elle fait partie du jeu et en tirer les leçons nécessaires afin de se corriger pour pouvoir progresser et améliorer ses performances. On a ramené un précieux point de Tizi Ouzou face à la JSK. Cela pour nos deux matches hors de nos bases.



Jouer les premiers rôles. Est-ce l’objectif qui vous a été assigné ?

Oui, tout à fait. La JSS ambitionne de jouer le haut du tableau. C’est l’objectif assigné par la direction du club. Je ferai de mon mieux en tant qu’entraineur de l’équipe pour mener mon équipe à bon port. Arracher une place qualificative à une compétition africaine ou régionale, fait aussi partie de nos intentions cette saison. Il faut savoir que pour réussir à atteindre les objectifs assignés, il faut la contribution effective de toutes les parties prenantes.



C’est-à-dire ?

Dirigeants, staff technique, joueurs et supporters, on doit tous œuvrer ensemble dans le même sens. Tenir la route, rester solidaire et demeurer mobiliser durant toute la saison, dans les bons comme dans les mauvais moments, aidera beaucoup la JSS à réaliser la saison attendue d’elle. Pour le moment, tous se passe bien, même si on peut toujours améliorer davantage les choses.



Disposez-vous de l’effectif et de moyens adéquats pour aspirer atteindre ces objectifs ?

Je constate depuis que j’ai entamé mon travail, que l’effectif est quelque peu déséquilibré à certains compartiments. J’aurais souhaité être-là au moment du recrutement pour mieux raffermir l’effectif.Toutefois, on essaye de colmater les brèches et de trouver des solutions avec les joueurs qu’on a sous la main.



Quant aux moyens ?

De ce côté-là, on n’a aucun problème, la JSS est bien nantie en termes d’infrastructures. On dispose d’un terrain d’entrainement à notre disposition, le stade 20-Août, d’une salle de musculation et d’une salle de récupération, avec sauna, bassin, ainsi de suite. C’est une très bonne chose.



Le report de la 6e journée, arrange-t-il vos affaires ou non ?

On fait avec. On poursuit la préparation de nos joueurs d’une manière ordinaire. Les joueurs sont parfois soumis au biquotidien, selon le planning d’entrainement préconisé. On fait ce qu’il faut pour entretenir la forme physique des joueurs. On devait jouer une rencontre amicale avec l’équipe du Polisario, mais en fin de compte, ils se sont excusés parce qu’ils n’étaient pas prêts. Le match a donc été annulé.



Êtes-vous confiant pour votre équipe ?

Oui, je le suis. Toutefois, il faut toujours rester mesurer dans ses propos.Le football n’étant pas une science exacte, tout est possible. Personnellement, je crois aux vertus du travail, de l’effort, de la rigueur et de la discipline. J’ai sous la main un groupe déterminé composé de joueurs sérieux et qui en veulent. Inchallah, la JSS sera à la hauteur des attentes de nous tous, dirigeants, staff technique et supporters.

Mohamed-Amine Azzouz