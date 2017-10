JSK , Nouvel entraîneur : tout désigne Meziane Ighil

La JS Kabylie est sur le point de boucler le dossier du nouvel entraîneur. Après une courte période d’incertitude, il semblerait que la direction du club kabyle, à sa tête le président, Sadmi, est définitivement fixée sur le profil du nouvel entraîneur. « Un grand entraîneur qui a du vécu et qui connait bien la maison JSK » a déclaré le président kabyle et d’ajouter. « Nous voulons un entraîneur-éducateur pour un projet sportif à long terme », a-t-il précisé.

Renseignement pris, l’entraîneur en question serait Meziane Ighil avec qui Hamid Sadmi a négocié. Les deux hommes ont trouvé un terrain d’entente et il ne reste qu’à officialiser les choses, selon toute vraisemblance aujourd’hui dimanche, comme nous l’a confirmé une source proche du dossier.

Meziane Ighil, champion d’Algérie avec l’ASO Chlef, connait bien la JSK pour y avoir travaillé sous l’ère Moh-Chérif Hannachi en 2011. Le départ de l’ancien sélectionneur s’est fait alors en queue de poisson, mais il semblerait que le projet que lui propose Hamid Sadmi, à savoir une reconstruction à la base, c’est ce qui a fait dire à Sadmi qu’il comptait « faire signer un contrat de longue durée» au nouvel entraîneur.

Pour sa part, Djamel Menad, sondé par Karim Doudane, a expliqué qu’il a décliné l’offre de la JSK parce qu’il a été informé que « le président du conseil d’administration et certains dirigeants étaient contre ma venue », a-t-il expliqué, d’où son refus de prendre la JSK, même s’il s’était dit « prêt à répondre favorable en d’autres circonstances sans avoir exigé quoi que ce soit ». De son côté, Sadmi a expliqué que « Menad a décliné l’offre pour des raisons personnelles ».

Amar Benrabah