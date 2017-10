Dans la lucarne : Feghouli, nouveau leader ?

Notre équipe nationale n’est plus ce qu’elle était. Non seulement elle n’est plus fringante, mais aussi elle n’a plus la même composante. Elle a subi, malgré elle, un «lifting» qui ne veut pas dire son nom. Pourtant, ce sont les mêmes joueurs qui avaient fait sortir des millions d’algériens, à travers les 48 wilayas du pays, pour exulter et crier à «tue-tête» leur amour pour l’Algérie en faisant sortir de leurs «gosiers» les «one, two, three, viva l’Algérie» suite à la qualification historique aux huitièmes de final du mondial brésilien.

Aujourd’hui, de «l’eau a coulé sous les ponts». On n’est plus dans le même cas de figure où il suffisait que l’EN A se présente sur un terrain de football pour que les trois points sont déjà dans la poche. Personne ne peut lui résister tellement elle était dominatrice et effrayait tout le monde dont les «grosses cylindrées» africaines. Quelques années plus tard, et avant même d’atteindre le mondial russe, tout s’est

«chamboulé» dans notre football aussi bien sur le plan organisationnel que technique. La Fédération algérienne de football a un nouveau locataire. Il avait aussitôt ramené un nouveau sélectionneur. Il a choisi la

«filière» espagnole. Personne n’est contre cette idée. Les algériens, dans leur ensemble, aiment le football ibérique. Le choix de Zetchi de privilégier cette voie était partagé par la grande majorité des algériens. C’est du moins ce que tout le monde pense. Toutefois, tout le monde a été surpris par le choix de l’ex-entraîneur de Grenade qui venait de rétrograder. On le repêche trois jours après. Quelle providence pour un entraîneur au C.V presque vide ! Depuis, les avis ont commencé à être moins consensuels. Les critiques et autres «grognements» se sont fait entendre un peu partout au sein même du Bureau fédéral. De plus, tout s’est fait en aparté et à la faveur quasi-exclusive de l’espagnol. Non seulement il a refusé de vivre en Algérie, mais, il n’a rien ramené à notre football, si ce n’est qu’il a réussi un contrat en «béton» jusqu’à la CAN 2019 au Cameroun. Aujourd’hui, il évolue en terrain conquis. Ces jours-ci, celui qui avait affirmé que Rajevac a été «une erreur de casting» est en train de changer d’avis en disant qu’Alcaraz est un entraîneur cohérent qui sait ce qu’il fait. Tout cela à cause du fait que ses concurrents au poste ne sont plus là. Cela transparaît à travers ses propos lorsqu’il dit qu’il faut les «oublier et de ne parler que de l’avenir». Il y a un «groupe qui a faim et qu’il faudra seulement mouiller le maillot national». Il est clair que ce n’était pas le cas des joueurs qui viennent d’être écartés par Zetchi et non pas par Alcaraz, comme il l’avait affirmé en conférence de presse. On peut dire que Feghouli a pris sa revanche sur ceux qui ne l’ont pas défendu lorsqu’il a été mis à l’écart avec Medjani. Aujourd’hui, le joueur du club turc de Galatasaray a pris des galons pour devenir le nouveau capitaine, surtout après l’entrevue qu’il avait eu avec Zetchi. Hier, il était très dithyrambique avec Raouraoua, étant son «chouchou», aujourd’hui, il change son «fusil d’épaule» pour dire que Zetchi a un discours qui l’a convaincu dans un laps de temps très court. C’est bon, ces changements peuvent nous mettre sur la bonne voie, même si on est éliminé de tout et à fortiori d’un mondial qui reste la

«vitrine» de tout un peuple et de toutes les nations qui savent déparer le «bon grain et l’ivraie». Il n’y a que le mondial qui peut faire sortir les gens dans la rue. Cet important objectif, malheureusement, n’y figure même pas dans le contrat d’Alcaraz suite aux «fuites», puisqu’il a atterri entre les mains de certains. Dire que tout

«baigne dans l’huile», c’est aller vite en besogne. Il y a un pas qu’on ne peut franchir du fait qu’Alcaraz, quelle que soit l’évolution des choses, sortira «riche comme crésus» avec un peu d’efforts. C’est même une certitude ! Qui est le perdant en fin du compte : notre équipe nationale et tout le peuple algérien qui ne peut faire la fête comme il s’est habitué à le faire dans un passé récent. Dommage !

