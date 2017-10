Eliminatoires du mondial-2018 de football, Cameroun 2 - Algérie 0 : Les Verts s’inclinent

La sélection nationale ne gagne plus. La série noire se poursuit pour les camarades du revenant Feghouli. À l’occasion de l’avant-dernière journée des éliminatoires de la coupe du monde de football 2018, les Verts ont enchaîné une quatrième défaite consécutive.

Hier à Yaoundé, les protégés du coach Lucas Alcaraz se sont inclinés face au Cameroun, leur bête noire, par le score de 2 à 0. Face à des Lions indomptables, vraiment loin de leur niveau habituel, l’équipe nationale, qui a visiblement perdu son jeu et surtout son âme, a surtout tenté de minimiser les dégâts, durant le premier half. Ce sont les joueurs du technicien belge, Broos, qui ont fait l’essentiel du jeu.

Évoluant dans une configuration tactique offensive, les locaux sont rapidement rentré dans le vif su sujet. 4’, M’Bolhi est contraint à la parade pour sortir en corner la balle de Siani. 10’, suite à un corner, Ngadjul, de la tête, manque de peu l’ouverture du score. 25’, Ndjie ouvre logiquement la marque.

L’attaquant camerounais a saisi l’opportunité d’une mauvaise relance de la part de Bensebaïni pour aller tromper M’Bolhi en toute quiétude. Les Algériens ont de leur côté attendu la demi- heure de jeu pour réagir. Évoluant dans un schéma tactique assez confus (3-4-3), avec une position floue sur le couloire du nouveau arrivé Fares, un bloc médian très étiré et un pressing haut inefficace, l’EN n’a pas réussi à mettre en danger son adversaire du jour. C’est surtout sur des situations de contre, que les Verts, en manque d’inspiration, se sont montrés dangereux. 32’, Soudani tente le lobe face à Andoa, mais manque le cadre. 41’, Idéalement servi par Belfodil au point de penalty, Soudani manque encore une fois le cadre. En seconde période, les Algériens ont montré un meilleur visage, face aux coéquipiers de Boubakar, qui ont surtout géré leur avantage au score. L’entrée en lisse du jeune Benaceur a apporté de la vivacité et du rythme au jeu des Verts, qui manquaient nettement d’un véritable meneur de jeu. En prenant les choses en main, les poulains du coach espagnol Alcaraz se sont procuré de belles occasions pour revenir à la marque. 61’, le tir de Soudani est bien capté par Andoa. 66’, la balle de Belfodil passe à peine sur la transversale. 70’, le heading de Cadamuro passe tout près du cadre. Les Algériens poussent de plus belle et prennent de plus en plus de risques pour tenter d’égaliser. Ainsi, sur un contre fulgurant, le Cameroun parvient à doubler la mise, une minute avant la fin du temps réglementaire. Sur un service de Boubakar, Pangop, qui venait de faire son entrée en jeu, élimine Cadamuro, avant de loger le cuir dans les filets de M’bolhi. Une défaite qui condamne l’EN à occuper la dernière place au classement de son groupe, dans ces éliminatoires du Mondial de Russie-2018, et ce quels que soient les résultats de la dernière journée.

Rédha M.

----------------/////////////////

11 nations déjà qualifiées



Onze nations sont d'ores et déjà assurées de participer à la Coupe du monde 2018 en Russie, du 14 juin au 15 juillet, après les matches de qualifications disputés vendredi. Pays hôte, qualifié d'office : Russie

AFRIQUE (5) : aucun

AMERIQUE DU SUD (1/4): Brésil

ASIE (4/4): Iran, Japon, Corée du Sud, Arabie Saoudite

CONCACAF (1/3) : Mexique

EUROPE (4/13): Allemagne, Angleterre, Belgique, Espagne

NDLR: Le 5e de la zone Amsud affronte en barrage aller-retour le vainqueur de la zone Océanie (Nouvelle-Zélande) Time out