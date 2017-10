Prévention des inondations : Opération avaloirs avant les premières pluies

Les services communaux pensent déjà à l'hiver. En prévision de la saison des pluies, des opérations de curage ont été lancées à travers plusieurs wilayas du pays.

Ainsi à Constantine, près de 850 agents de nettoiement participent à une vaste campagne d’assainissement lancée à la nouvelle ville Ali-Mendjeli, l’une des grandes agglomérations, en prévision de la saison des pluies, a-t-on constaté.

L’opération a été initiée par l’établissement d’aménagement des villes d’Ain Nehas et d’Ali Mendjeli avec la collaboration des services de la wilaya, de la société de l’eau et de l’assainissement de Constantine (SEACO), de l’antenne locale de l’office national d’assainissement (ONA), en plus des opérateurs économiques, a indiqué à l’APS le directeur de cet établissement, Farid Haoul.

Une action similaire visant le nettoyage de plusieurs cités d’Oran-Est a été lancée par l’association Les pionniers de l’espoir, a-t-on appris de sa présidente, Halima Messahel.

Cette action de volontariat, qui a mobilisé quelque 150 jeunes membres de cette association, a ciblé la cité 1.377 logements AADL (Pépinière), les cités avoisinant le rond-point El-Morchid et plusieurs autres cités de la commune de Bir-ElDjir, a indiqué Mme Messahel, ajoutant que cette opération durera trois mois et touchera d’autres cités, notamment El-Yasmine, Es-Sabah et En-nour.

Cette opération fait suite à la vaste campagne de nettoiement de la ville d’Oran, lancée samedi dernier par la wilaya d’Oran et associe les habitants des cités ciblées, notamment les jeunes.



Curage et assainissement des points noirs à El-Tarf



De son côté, la wilaya d’El-Tarf, wilaya considérée parmi les zones les plus humides d’Algérie et réputée pour ses précipitations atteignant annuellement les 1.200 mm et ses chutes de neige, a connu un important dispositif préventif de lutte contre les inondations qui est en cours de concrétisation à travers ses différentes communes, notamment les zones névralgiques. Tous les moyens humains et matériels ont été, à cet effet, mobilisés par les différents organismes et services (ONA, DTP, ressources, daïras, services communaux, environnement) dans l’objectif de mener convenablement cette vaste opération de curage, d’assainissement et de prévention des inondations.

Aux opérations de curage des oueds, des réseaux d’assainissement et réseaux routiers de la wilaya, vient s’incruster un éventail d’autres actions de salubrité décidé par le wali, Mohamed Belkateb, depuis le début de l’été, à travers les 24 communes de la wilaya, dans le but de débarrasser El Tarf de plusieurs dizaines de tonnes de détritus, qui aggraveraient la situation en cas d’inondations.

Selon le directeur local de l’office national de l’assainissement (ONA), Sami Gasmi, un plan d’action a été lancé depuis le début de septembre 2017, à travers pas moins de 69 cités de cette wilaya frontalière, à l’image de Boutella Abdellah, (commune de Ain Assel), la cité 418 logements à El Tarf, les cités FLN et Gelas à El Kala, la cité Fedaoui à Chébaita, Djenane Echouk à Dréan, daïra Mustapha à Ben M’Hidi et Ben Amar à El Chatt.

Se poursuivant jusqu’à la mi-octobre 2017, ce dispositif de curage et d’assainissement entre dans le cadre, a-t-il ajouté, des préparatifs arrêtés pour prévenir et endiguer les points noirs ainsi que les diverses autres contraintes pouvant survenir durant la période des pluies.

R. S.