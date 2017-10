Propreté urbaine : Contrôle, suivi et évaluation

Au-delà de la sensibilisation, il y a aussi la sanction. Après avoir fait la traque aux habitants pollueurs, à travers leur signalisation par un numéro vert, ce sont les commerçants qui sont passibles de procès en cas de non-respect du nouvel arrêté de la wilaya d’Alger qui leur impose des heures précises pour la sortie de leurs ordures.

La propreté est, en effet, l’affaire de tous, et le peu d’intérêt qu’accorde les citoyens à l’hygiène de leur milieu est un manque de civisme qui devient aujourd'hui insupportable. Ces dépôts anarchiques d’ordures de la part des habitants et des commerçants constituent une pollution visuelle et un risque sanitaire intolérables.

Une réalité qui devrait inciter les responsables à prendre les mesures nécessaires pour promouvoir et améliorer les conditions d’hygiène. Notamment chez les commerçants qui ne reculent devant rien pour le gain facile au détriment de la santé des citoyens, ainsi que de la propreté de leur ville. Une fois la journée terminée, ils laissent à même le sol et sur n'importe quelle place les résidus de leurs marchandises et autres articles. C'est ainsi que des montagnes d'ordures s’y forment, au grand dam des riverains. Car la majorité des marchés algérois se situe à proximité d’habitations…

Les services de la wilaya d’Alger décident donc de sévir, les commerçants sont priés de sortir leurs ordures uniquement à 18 heures. C’est un arrêté contraignant qui entre en vigueur une fois reçu par le commerçant, et si ce dernier ne s’y conforme pas, il sera exposé à des sanctions sévères allant jusqu’à la fermeture et la radiation du registre du commerce. L’arrêté oblige le commerçant et l’opérateur économique à trier les poubelles et les mettre soigneusement dans des sacs, faisant en sorte qu’elles ne gênent pas la circulation routière et celle des piétons.



Pollueurs-payeurs



Il faut dire que les commerçants,

particulièrement les marchands de fruits et légumes, sont de grands producteurs d’ordures, et souvent les acheteurs doivent jouer aux équilibristes pour ne pas faire de chute sur la chaussée et les trottoirs, jonchés de déchets jetés ici et là. Au niveau du marché de Boumaati, par exemple, les étals de fortune sont carrément installés sur des tas de fruits et de légumes pourris abandonnés sur la chaussée. Ceux qui fréquentent ce marché doivent faire abstraction de la saleté et des odeurs nauséabondes pour faire leurs emplettes. Au marché de Bab-el-oued, ce sont des carcasses de viande qui sont jetés sur le sol derrière les vendeurs de poisson qui étalent leur marchandise près d’une épaisse couche de crasse. Ces tas d’immondices ne semblent déranger ni commerçants ni clients qui pataugent dans la gadoue avec des odeurs qui provoquent des hauts le cœur. Il demeure que la seule victime de cette situation est bel bien le citoyen, malheureusement muselé entre l’irresponsabilité des uns et l’entêtement des autres. Seuls les habitants des quartiers à proximité de ce marché, «inondés» par les rats, se plaignent de cette situation et ne cessent de réclamer la propreté de leur cité et interpellent les pouvoirs publics pour la promulgation de lois qui sanctionnent cet incivisme. Chose faite. A savoir maintenant si les services de la wilaya d’Alger iront jusqu’à prendre de véritables sanctions contre les commerçants en violation de cet arrêté.

