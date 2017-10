Le Coin du copiste : l’édition avance

Selon un site électronique, l’Algérie serait à la 6e place en Afrique en termes de publication de titres. A l’approche de la nouvelle édition du Salon international du livre d’Alger qui regroupera les professionnels de notre pays et des maisons d’édition étrangères, cette nouvelle est plus ou moins réjouissante car elle souligne, contre toute attente et ce malgré la conjoncture, que l’Algérie en tant que pays émergent gagne des places petit à petit en matière de production livresque dans une position qui la classe à l’échelle mondiale relativement — par rapport à ses pays voisins — bien. La donne a effectivement changé par rapport à l’édition algérienne qui sortait des publications au compte-gouttes dans les années 1970 et cela en raison de la centralisation de la politique éditoriale. Aujourd’hui que les paramètres entrant dans la fabrication et la diffusion du livre algérien ont changé du tout au tout, et depuis quelques décennies déjà, les publications se font plus nombreuses toutes langues et domaines confondus ; bien sûr ce n’est pas le top niveau que l’on pourrait escompter mais une amélioration notable des conditions, d’autant que celle-ci a été au départ encouragée par l’Etat qui a fourni les moyens nécessaires à ce qu’on pourrait qualifier d’éclosion, voire d’embellie dans ce domaine si sensible en ce sens qu’il mesure la portée de ce qui peut être produit en matière de livres tout en sachant que ces derniers participent grandement à la créativité et à la transmission de la culture dans son acception la plus noble. Pour en revenir au site que nous avons consulté qui donne d’ailleurs à voir une cartographie des pays les plus producteurs de l’Afrique, on peut relever : « Spécialisé dans l’actualité littéraire, le site Bookstr a récemment partagé une infographie reprenant les statistiques de publication de livres, selon les pays. Selon les données récoltées, l’Algérie se hisse à la 6e place en Afrique et dans les pays arabes avec 670 livres publiés chaque année. Elle se classe derrière l’Egypte, leader continental avec 9.012 livres publiés, de l’Afrique du Sud, second du classement avec 5.418 livres, tandis que le Nigeria clôt le podium avec 1.314 livres. Concernant les statistiques mondiales, la Chine est sans surprise en tête avec 440.000 nouvelles publications par an.»

L. Graba