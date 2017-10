10e Fibda : Vif intérêt des jeunes pour le cosplay

Le cosplay, concours de déguisement destiné aux jeunes, et le manga suscitent l'intérêt et l’engouement du jeune public du 10e Festival international de la bande dessinée d’Alger (Fibda) qui prendra fin samedi. Outre les expositions et rencontres entre professionnels du 9e art, l'édition 2017 du Fibda mettant à l’honneur la France, le cosplay, concours organisé par les éditions spécialisées dans le manga «Z-link» et l’Office national des droits d’auteur et droits voisins (Onda), est l'une des principales attractions des visiteurs, pour la plupart des jeunes. Attirés par ce concours qui récompense la meilleure création de costume inspirée de personnages de BD, de cinéma ou de jeux vidéo, ces jeunes ont défilé vendredi au Palais de la Culture, devant un jury de professionnels et un public émerveillé. Plus de 60 cosplayeurs ont participé à l'édition 2017 du cosplay, a précisé Bénédicte Lallane, membre du jury présidé par le bédéiste Philipe Brocard, président du Festival Lyon BD. Les noms des lauréats seront connus samedi lors d'une cérémonie de remise des prix marquant la clôture du 10e Fibda.



Le manga, un engouement particulier



Les mangas connaissent un engouement particulier et suscitent beaucoup d’intérêt auprès du public du Fibda. Les jeunes et les enfants sont les plus attirés par ce genre de bande dessinée japonaise se lisant généralement de droite à gauche. A la Librairie internationale du Fibda, installée sur l’Esplanade Riadh El-Feth, l’intérêt du public pour le manga se traduit par une demande «accrue» pour la BD en noir et blanc. «Les séries de manga japonais, notamment les célèbres Death note, Narutu et Dragon Ball Z sont les plus vendues», a confirmé Sihem Tahar, chargée de vente au niveau de cet espace très prisé par les férus de la BD. âgés entre 12 ans et 24 ans, les visiteurs s'intéressent surtout à «One peice», une série de mangas créée par le dessinateur japonais Eiichiro Oda, le plus vendu dans le monde. Narutu, autre manga culte écrit et dessiné par le Japonais Massashi Kishimito, attire les passionnés de la BD japonaise, très sollicitée par le public algérien. D’autres séries de manga font également succès comme L’attaque des titans de Hajime Isayama, Death note et Bakuman de Takeshi Obata et Tsugymi Ohba ou encore Dragon ball Z de Akira Toriyama. Le 10e Fibda se poursuit jusqu'au 7 octobre avec au programme des rencontres et échanges entre bédéistes algériens et étrangers ainsi que des ateliers d'initiation et de formation à la bande dessinée. (APS)