M. Azzedine Mihoubi au forum d’El Hiwar : « investir dans la culture »

Soulignant que l'investissement culturel est un secteur très important pour l'économie, au même titre que le tourisme, le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a insisté sur l’investissement dans le secteur. «J’appelle les investisseurs à développer des projets dans le domaine culturel», a-t-il affirmé.

Dans cette optique le ministre a indiqué que «c'est une industrie qui a des retombées sur l'économie nationale et la création d'emploi». Intervenant lors d’une conférence de presse qu'il a animée, hier, au forum du quotidien El Hiwar, sur le thème «La scène culturelle : questions d’actualité», le premier responsable du secteur de la culturelle a rappeler que «jusqu'à présent, c'est l'Etat qui a été à la source de la vie culturelle en Algérie en impulsant une forte dynamique à ce secteur. Même s’il préfère parler de «rationalisation des dépenses» que d’austérité, M. Mihoubi, estime que c’est l’heure des bilans et de certains changements de stratégie, de méthodes et de cap dans le secteur de la culture.

Il a indiqué qu’«il est temps d’ouvrir d’autres perspectives du domaine aux professionnels. Nous sommes arrivés à une étape où il est nécessaire de faire un bilan de l’activité culturelle nationale et de procéder à une réforme culturelle nationale dans toutes ses dimensions», a-t-il encore précisé. Dans le même sillage, il a souligné sur la nécessité que les promoteurs de la culture changent, au profit des investisseurs privés, «les domaines ne manquent pas… il y a le cinéma, le théâtre, les arts plastiques, l'organisation de spectacles et de concerts de musique, des festivals. Le privé algérien et étranger est appelé à jouer un rôle important dans ce domaine. Dans certains pays, la culture est considérée comme une industrie, la culture fait partie d’une vision et d’une stratégie économique globale». Le ministre de la Culture a fait remarquer que les capitaux privés pourraient investir dans la construction de «villes du cinéma», de salles ou de multiplex. Toujours dans le domaine du septième art, il a déploré le fait que jusqu’à 40% du budget d’un film produit et tourné en Algérie sont dépensés en devises dans la post-production à l’étranger. «Ceux qui investissent dans la production de films peuvent engranger des sommes colossales si leurs productions arrivent à connaître une réussite aux niveaux national et international. Quand un film connaît un succès, le coût de sa réalisation peut être amorti en quelques mois seulement», a-t-il expliqué. Toujours pour le 7e art, il citera à titre d’exemple la construction de salles de cinéma et de studios dont la rentabilité est certaine, les tournages, le montage... «Autrement dit, l'investissement dans la culture est aussi rentable que dans les autres secteurs de l'économie», a annoncé le ministre. «L’objectif à court terme est d’arriver à une rationalisation des dépenses, et d’arriver à un secteur de la culture qui s’autofinance et réalise des bénéfices», a-t-il dit. «Les 176 festivals, locaux, nationaux et internationaux, cite M. Mihoubi, sont les premiers visés par les changements et certainement par des coupes dans les budgets. Le ministre de la Culture a laissé entendre que certains festivals qui se «ressemblent» pourraient être annulés. D’autres manifestations annuelles deviendront, le cas échéant, bisannuelles. Le ministre a, en outre, cité le secteur de l’édition estimant qu’il était «sous le microscope». Azzedine Mihoubi a révélé qu’«environ 95% des maisons d’édition sont apparues entre 2003, l’année de l’Algérie en France et 2015, l’année de Constantine, capitale de la culture arabe, certains éditeurs ont leurs bureaux dans leurs cartables», a lancé le ministre, écrivain et ancien président de l’Union des écrivains algériens. Il a garanti que des critères de travail seront à nouveaux revus dans le domaine de l’édition et que les subventions publiques seront rationalisées. S’agissant de la promotion du «tourisme culturel» qui, selon lui, fait aussi partie des objectifs à court ou moyen terme. «La protection du patrimoine et sa promotion sont des missions auxquelles l’Etat s’attelle, précisant que plus de 1.000 agents de sécurité relevant de l’Office national de la protection des biens culturels sont en charge de cette mission», ajoute M. Mihoubi. «L’aménagement des sites archéologiques exige la mobilisation des moyens, des enveloppes financières et des expertises en matière de protection et d’aménagement», a-t-il reconnu. «Des sessions de formation sont organisées dans le cadre d’un partenariat avec des étrangers», parmi lesquels des Allemands pour l’aménagement du musée de Cherchell et des Turcs pour la restauration de la mosquée Ketchaoua, a révélé M. Mihoubi. Le ministre de la Culture a fait savoir, dans ce sens, que «les fouilles archéologiques se poursuivent au niveau de plusieurs sites notamment romains et numides et les pyramides de Tiaret».

Il a, en outre, souligné la nécessité de «faire de ces sites archéologiques une ressource économique et touristique en octroyant des concessions pour leur exploitation, la mission de promotion incombe au ministère de Tourisme».

Sihem Oubraham