Grand Angle : Le temps presse

Dans son dernier rapport sur la situation du Mali, publié fin septembre dernier, le Secrétaire général de l’Organisation des nations unies, Antonio Guterres, a invité, entre autres, les groupes armés signataires de l’Accord pour la paix et la réconciliation à s’impliquer de façon active dans la mise en œuvre du document d’Alger. Et pour cause. Le temps presse estime le patron de l’organisation mondiale. Quelques jours plus tard, le 5 octobre plus précisément, lors d’une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies à New York consacrée à la situation au Mali, le représentant spécial de l’ONU a reconnu, à partir de Bamako, qu’il reste du chemin à parcourir en dépit des progrès réalisés dans le cadre de l’Accord de paix. C’est pourquoi

«toutes les parties sont appelées à redoubler d’efforts», a ainsi indiqué Mahamat Saleh Annadif. D’autant qu’il est convaincu que ce n’est qu’à cette condition que le Mali pourra à terme tourner cette page douloureuse de son histoire et s’engager de manière durable et définitive sur la voie de la paix et de la réconciliation. Et si le gouvernement malien n’a de cesse de réitérer sa volonté de respecter ses engagements pris devant la communauté internationale en 2015, il reste néanmoins attendu des groupes armés qu’ils fassent de même. La signature le 20 septembre d’une trêve entre la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) et la Plateforme des mouvements d’autodéfense est en soit un signe positif, mais elle doit s’accompagner par une plus grande implication. C’est pourquoi du reste le patron de l’Onu les a appelés « à prouver leur acquisition au processus de paix et de rétablissement de l’autorité et des services de l’Etat. Ainsi de l’avis de Guterres, le refus des groupes armés signataires de l’Accord de remettre la liste de leurs combattants demeure le principal obstacle au processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion (DDR) qui doit débuter le 15 octobre 2017. «À défaut, la stabilisation et la consolidation de la paix dans le Nord du Mali resteront hors de portée, et les populations les plus vulnérables continueront de pâtir de l’absence de dividendes de la paix, très attendues depuis longtemps», a déclaré Guterres. Pour preuve, la situation humanitaire au nord Mali peine à s’améliorer du fait de la détérioration des conditions de sécurité dans le pays. Les enfants sont les premiers à en pâtir. 500 écoles demeurent fermées privant 150 000 enfants de leur scolarité dans les régions de Gao, Kidal, Ménaka, Mopti, Ségou et Tombouctou. «Le processus de paix n’aboutira que si les Maliens se l’approprient entièrement et en assument la pleine responsabilité», a estimé le secrétaire général de l’ONU qui demeure persuadé que « si on ne consolide pas les acquis du processus de paix, ceux-ci pourraient se voir très facilement anéantis ». À bon entendeur.

Nadia K.