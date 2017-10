Bonbonnes de gaz à Paris : Trois hommes mis en examen

Trois hommes, dont deux fichés pour radicalisation islamiste, ont été inculpés par un juge antiterroriste dans l'enquête sur les bonbonnes de gaz retrouvées dans un immeuble de Paris, a indiqué hier une source judiciaire. Amine A., son cousin Sami B., et Aymen B., âgés de 28 à 30 ans, ont été interpellés lundi soir et présentés vendredi soir à un juge. Ils ont notamment été inculpés de «tentative d'assassinat en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste» puis écroués, conformément aux réquisitions du Parquet de Paris, selon cette source. Trois membres de leur entourage, également placés en garde à vue lundi et mercredi, ont pour leur part été relâchés, sans poursuite à ce stade. «Les conséquences humaines et matérielles auraient pu être dramatiques, sans que l'on sache les raisons pour lesquelles cet immeuble a pu être pris pour cible», a déclaré vendredi le procureur de la République de Paris, François Molins, lors d'un point presse.