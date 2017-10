Troubles en Birmanie : Les Rohingyas ouverts à la paix

Les activistes rohingyas ont souligné hier que le cessez-le-feu unilatéral d'un mois, qu'ils avaient déclaré le 10 septembre, s'achevait dans deux jours, tout en disant rester ouverts à la paix. Dans un communiqué publié sur son fil Twitter, l'Armée du salut des Rohingyas de l'Arakan (ARSA) explique que la trêve s'achèvera le 9 octobre à minuit.

«La pause humanitaire a été décidée afin de permettre aux acteurs humanitaires d'évaluer et de répondre à la crise humanitaire en Arakan», l'actuel Etat Rakhine dans l'ouest de la Birmanie, selon ce communiqué.

«Si, à n'importe quelle étape, le gouvernement birman se montre ouvert à la paix, alors l'ARSA y fera bon accueil et agira en réciprocité». Des attaques coordonnées de plusieurs dizaines de postes-frontières birmans le 25 août par des rebelles rohingyas avaient déclenché une opération de répression de l'armée birmane qui a suscité la fuite de plus d'un demi-million de réfugiés rohingyas depuis le nord de l'Etat Rakhine vers le Bangladesh voisin.

Cela représente la moitié de cette communauté musulmane apatride d'un million de personnes, installée en Birmanie depuis des décennies.