Levée des sanctions américaines sur le Soudan : Khartoum salue la décision

Le gouvernement soudanais a salué vendredi la décision du gouvernement américain de lever définitivement les sanctions économiques qui visent son pays depuis vingt ans. «Les dirigeants, le gouvernement et le peuple soudanais se félicitent de la décision positive prise vendredi par le président américain, Donald Trump, de lever de façon permanente les sanctions économiques contre le Soudan», a salué le ministère soudanais des Affaires étrangères dans un communiqué. «Le Soudan considère ceci comme un développement positif dans l'histoire des relations soudano-américaines et un résultat naturel d'un dialogue franc, transparent et constructif qui a passé en revue toutes les sujets de préoccupation entre les deux pays», a-t-il ajouté.

Le ministère a redit que le pays africain continuera de coopérer avec les Etats-Unis dans tous les domaines d'intérêt commun, notamment en ce qui concerne la préservation de la paix et de la sécurité internationales, la lutte contre toute forme de terrorisme, l'immigration illégale et le trafic d'êtres humains.

Il a toutefois exhorté les Etats-Unis à retirer le Soudan de la liste des pays soutenant le terrorisme. Par ailleurs, médiateur de l'Union africaine (UA) pour la paix au Soudan, Thabo Mbeki, a déclaré hier que la décision des Etats-Unis de lever les sanctions économiques contre le Soudan est importante pour le processus de paix conduit par l'UA. «Je crois que c'est une décision très importante et que les Américains ont besoin de lever toutes les autres sanctions qui restent, car je pense que la normalisation des relations soudano-américaines est importante», a-t-il déclaré