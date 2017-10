Allemagne : Merkel s’allie avec les libéraux et les Verts

La chancelière allemande a officialisé hier que des discussions allaient être menées avec les libéraux et les écologistes en vue de former une nouvelle coalition gouvernementale, une conclusion logique au vue des résultats des législatives. «Je souhaite qu'elle (la coalition) se mette en place», a affirmé Mme Merkel à Dresde (est) lors d'un discours devant la jeunesse de son parti conservateur, précisant que les discussions allaient être «difficiles». Son parti conservateur est certes arrivé en tête avec 33% des voix lors des législatives du 24 septembre mais est désormais contrait de former une nouvelle coalition avec les libéraux du FDP (10,7%) et les Verts (8,9%), ouverts à une tel schéma gouvernemental. Avec quelque 20% des voix, les sociaux-démocrates du SPD avaient indiqué le soir- même des résultats ne pas vouloir rempiler pour une nouvelle «grande coalition» avec les conservateurs, et entrer dans l'opposition. «Il est évident que dans un futur proche, les sociaux-démocrates du SPD ne sont pas capables de gouverner au niveau national», c'est pourquoi «nous ne devrions pas essayer d'y penser davantage», a expliqué Mme Merkel.