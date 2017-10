Crise Catalane : Divergences chez les indépendantistes

Des divergences apparaissent entre les dirigeants du camp indépendantiste en Catalogne, et les appels au dialogue se multiplient pour éviter un choc frontal aux conséquences imprévisibles avec Madrid, à quelques jours d'une éventuelle déclaration d'indépendance.

Un premier appel à une pause sur le chemin vers l'indépendance est parti de l'entourage même du président catalan, Carles Puigdemont : l'un de ses proches, le ministre chargé des Entreprises au sein du gouvernement catalan, Santi Vila, a demandé vendredi un «cessez-le-feu». Il a aussi appelé dans le quotidien catalan Ara à «réfléchir à l'utilité et aux conséquences» d'une déclaration d'indépendance d'une «République de Catalogne» dans l'immédiat. Peu après l'appel de Santi Vila, le président catalan a annoncé le report de 24 heures de son allocution sur le référendum, prévue demain, devant le Parlement, une séance où l'on s'attendait à une déclaration unilatérale d'indépendance. Une nouvelle séance est prévue mardi soir, mais l'ordre du jour est vague. Il porte sur la «situation politique», sans évoquer la déclaration d'indépendance. Les indépendantistes sont à présent partagés entre ceux qui préconisent de défier Madrid jusqu'au bout, en proclamant l'indépendance sans plus tarder, et ceux qui laissent la porte ouverte à une médiation avec Madrid, que réclame avec insistance Carles Puigdemont. Le conservateur, Artur Mas, prédécesseur de Carles Puigdemont à la tête de l'exécutif catalan, a expliqué au Financial Times que les dirigeants régionaux ne devaient pas se demander «comment se proclame l'indépendance mais comment la rendre effective». Le débat est aussi citoyen. Dans leur très grande majorité, les Catalans souhaitent un référendum légal sur l'indépendance et considèrent Madrid, à seulement 624 km au sud-ouest, comme très éloigné de la réalité catalane, mais les adversaires de l'indépendance sont plus nombreux que ses partisans, selon le dernier sondage des autorités catalanes qui date de juillet. À l'appel de l'initiative citoyenne, les Espagnols commençaient à la mi-journée d’hier à se rassembler devant toutes les mairies pour inciter les Catalans et le reste de l'Espagne au dialogue. «L'Espagne est bien meilleure que ses dirigeants», lisait-on dans leur manifeste, diffusé par le site Change.org, et qui avait recueilli quelque 9.000 signatures hier matin.

À Madrid, des Espagnols vêtus de blanc défilaient dans le centre. «C'est le moment d'être ensemble pour leur montrer (aux dirigeants, NDLR) qu'ils ont été incapables et irresponsables», plaide la déclaration. Une marche «patriotique» rassemblait à la même heure dans le centre de Madrid les partisans de l'unité espagnole avec force drapeaux espagnols. Ces derniers seront aussi appelés à participer à une grande manifestation demain à Barcelone.

R. I.