Commentaire : Produit prometteur

lDîners dans les dunes, campements et bivouacs, petites randonnées bédouines constituent l’une des prestations touristiques spécifiques du désert. Ce vaste territoire a de tout temps été un lieu particulier. Il constitue une véritable aubaine pour l’Algérie, et également le vrai fer de lance du tourisme. L’Algérie, il faut le reconnaître, recèle des paysages féeriques, et un patrimoine culturel et cultuel inestimables. Aujourd’hui, devant la crise financière engendrée par la chute drastique des prix de pétrole, les pouvoirs publics sont dans l’obligation de chercher d’autres sources financières. Donc, qu’on le veuille ou pas, le tourisme constitue l’un des secteurs qui peut constituer une alternative à l’or noir. Quel produit peut-on proposer pour concurrencer les géantes destinations touristiques au niveau mondial ? La réponse est simple : la plupart des spécialistes et professionnels considèrent que le désert est le produit touristique par excellence sur lequel on peut compter, actuellement, pour attirer des touristes nationaux et étrangers. Cependant, la destination Algérie des années 70 n’est plus celle d’aujourd’hui. En d’autres termes, durant cette époque, le tourisme balnéaire était très développé par rapport à aujourd’hui, d’où le fait que notre pays n’est plus adossé à une culture touristique ambiante. Cela dit, dans le tourisme balnéaire, nous avons enregistré un énorme retard par rapport à d’autres pays, en particulier nos voisins de la rive sud de la Méditerranée. Mais avec son désert comme produit touristique, l’Algérie peut, sans aucun doute, concurrencer d’autres destinations. La question qui se pose néanmoins est de savoir comment promouvoir cette destination aux nombreux atouts ? Tout d’abord, il est primordial de diagnostiquer cette destination, tout en sériant les différents obstacles et problèmes. Ensuite, on passera à la mise en place d’un plan ou d’une stratégie adéquate qui va permettre le développement de cette destination. Mais cela doit être réalisé, bien évidemment, en concertation avec les différents acteurs et experts du domaine. Il convient de préciser qu’il y a beaucoup de problèmes à régler, entres autres la fermeture, depuis fin mars 2010, de certains sites, le problème des visas, de communication et de la formation, etc. Ces derniers constituent une entrave tangible pour l’affluence des touristes. En tout cas, aujourd’hui, on assiste, sur l’ensemble des destinations à travers le monde, à une massification en termes du tourisme au désert, devenu un produit commerçant de grande consommation. Enfin, la destination saharienne en Algérie a besoin de plus de prise en considération, car elle constituera une source d’entrée de devises de demain et génératrice d’emploi. Le ministre du Tourisme a annoncé un chiffre encourageant en termes de nombre des touristes qui ont visité le Sud, l’année dernière. Ce chiffre a atteint 140.000 touristes, dont 10.000 étrangers, bien qu’il reste très faible par rapport aux potentialités et aux atouts de la région.

M. A. Z.