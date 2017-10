M. Saïd Boukhelifa à El Moudjahid : « lever les contraintes »

Entretien réalisé par Makhlouf Ait Ziane

Dans cet entretien, l’expert revient sur la situation actuelle du tourisme saharien. Il s’agit d’une destination qui est, pour l’Algérie, non pas comme un choix, mais une réelle opportunité à exploiter. Les pouvoirs publics devraient déployer plus d’efforts et lui accorder plus de considération, car elle constituera une source d’entrée de devises.



El Moudjahid : L’ouverture officielle de la saison du tourisme saharien a été lancée depuis Tamanrasset. Comment évaluez-vous la situation actuelle de cette activité ?

M. Saïd Boukhelifa : Le tourisme saharien dans l’extrême Sud est dans une situation précaire depuis 2008, suite aux problèmes qui avaient surgi aux frontières avec le Niger et le Mali. Plus de visas délivrés aux étrangers et des sites fabuleux très prisés par la clientèle internationale ont été fermés. Les agences de voyages locales, dont chacune nourrit 3 à 4 familles, se retrouvèrent sans ressources touristiques. Leur situation est devenue dramatique, beaucoup fermèrent.



À votre avis, l’Algérie peut-elle concurrencer plein de pays, avec le développement du tourisme saharien ?

Effectivement, l’Algérie, avec ce créneau, peut concurrencer et largement dépasser même beaucoup de pays, pour ce type de tourisme d’expéditions, de campements et bivouacs. À condition que les contraintes soient levées. Assouplissement et facilités dans la délivrance des visas aux étrangers, et réouverture des sites fermés aux touristes.



Qu’est-ce qui bloque le développement dans cette région ?

Ce sont les contraintes anti-tourisme qui sont citées plus haut, si la volonté politique était appliquée et suivie territorialement. Le tourisme saharien est victime aussi de la non-utilisation du Schéma directeur d’aménagement touristique (SDAT), élaboré en 2007 et consacré lors des Assises nationales du tourisme de février 2008.

L’Algérie doit s’occuper sérieusement des ressources humaines, par la formation touristique de qualité, car les services sont médiocres partout dans le domaine. Seul le tourisme saharien et le tourisme culturel peuvent rendre ses lettres de noblesse à notre pays, comme dans les années 70. Le tourisme balnéaire est à oublier, car il est mal vu, en terme d’images, de l’autre côté de la Méditerranée.

M. A. Z.