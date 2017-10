Tourisme saharien : Un secteur en pleine croissance

Le coup d’envoi officiel de la nouvelle saison saharienne (2017 /2018) a été donné, vendredi à partir de la wilaya de Tamanrasset, par le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, M. Hassen Mermouri.

Il a exprimé sa pleine satisfaction quant à la croissance remarquable enregistrée, ces dernières années, dans cette activité porteuse pour l’économie nationale, indiquant : «Le tourisme saharien a connu une amélioration notable en termes de visiteurs.» Appuyant ses dires, il a annoncé que le nombre des touristes a atteint les 140.000 l’année dernière, dont 10.000 étrangers. Il dit, dans ce sens, que l’État a déployé beaucoup d’efforts pour le développement du tourisme saharien. Preuve étant, au niveau de différentes régions du Sud, le secteur recense actuellement quelque 424 nouveaux projets de structures hôtelières et touristiques, totalisant 48.000 lits, et générant près de 19.000 emplois directs. Afin d’ancrer une culture du tourisme au sein de la société et d’améliorer l’image du pays, le ministre pense qu’il est fondamental aujourd’hui de fédérer les efforts en vue d’une complémentarité intersectorielle. Mettant à profit cette occasion, le premier responsable du secteur a rassuré les professionnels, de prendre en considération leurs préoccupations et de résoudre tous les problèmes qui peuvent constituer un obstacle réel. Il dit que les pouvoirs publics sont conscients de cette situation et sont déterminés à accompagner les opérateurs à trouver des solutions adéquates.

Ajoutant : «Des ateliers sont à pied d’œuvre sur diverses questions afférentes, notamment aux questions de la réduction des tarifs de transport aérien entre le Nord et le Sud, de l’endettement des agences de tourisme et de voyages, et de la facilitation de l’octroi des visas, une question qui connaît une amélioration.» Il a également relevé qu’il convient de consolider et d’accompagner les mécanismes et mesures à même de contribuer à la dynamisation du tourisme dans cette région, important segment de développement socioéconomique. M. Mermouri a fait état, néanmoins, de potentialités existantes en-deçà des ambitions du secteur, au regard des lacunes constatées, notamment en termes d’insuffisance des structures d’accueil, de détérioration de la qualité des prestations, de la faiblesse de la promotion et des contraintes de transport, en plus de la complexité des opérations de changes et des difficultés posées aux tour-opérateurs et aux agences de voyages.



Ouverture de trois circuits



Pour relancer l’activité touristique au niveau de la wilaya de Tamanrasset, trois circuits vers des sites du Tassili Ahaggar, à savoir ceux de Tafdest Beida, Assekrem et Mertoutek, ont été ouverts et que les efforts se poursuivent pour l’ouverture prochaine d’autres sites.

Cette réouverture des sites sera certainement une opportunité pour attirer et augmenter le nombre des touristes, en particulier les étrangers.

M. Mermouri a, par ailleurs, invité les agences de tourisme et de voyages à ne pas se limiter à l’accueil, mais à rechercher des créneaux susceptibles d’attirer les touristes nationaux.

S’agissant de la formation, le ministre a insisté sur la nécessité de la renforcer et de hisser le niveau de qualification dans des domaines précis, afin d’améliorer la qualité des prestations touristiques, que ce soient dans les segments de l’hôtellerie ou des circuits touristiques, ainsi que les activités de l’artisanat traditionnel, dont l’ouverture à Tamanrasset d’une école-pilote de gemmologie, fruit de la coopération algéro-brésilienne.

Il y a lieu de noter que cette visite de travail dans la capitale de l’Ahaggar Tamanrasset a été aussi l’occasion, pour l’hôte de la région, d’inspecter certaines structures, dont les hôtels Tin-Hinane, Caravane-Sérail et Touareg, ainsi que l’école-pilote de gemmologie et la maison de l’Artisanat et des métiers, et a honoré des artisans formés dans le domaine de la gemmologie.

Makhlouf Ait Ziane