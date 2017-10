EL-BAYADH : 2.800 bénéficiaires de lots de terrain à bâtir

Une liste définitive de plus de 2.800 bénéficiaires de lots de terrain destinés à l’auto-construction a été rendue publique en fin de semaine dernière à El Bayadh, a-t-on appris des services de la wilaya. Cette liste a été précédée d’examen des dossiers de postulants par une commission composée de représentants des services de la commune, la daira et la wilaya. Le nombre de demandes déposées auprès des services de la commune d’El Bayadh pour l’octroi de lotissements a atteint 26.000. Après une étude minutieuse, plus de 2.800 dossiers remplissant les conditions dont celles de ne disposer d’aucun logement ont été validés. Il sera procédé dans les prochains jours à l’aménagement de terrains destinés à ces lotissements qui se trouvent à proximité de la nouvelle ville d’El Bayadh, pour permettre aux bénéficiaires de lancer leurs constructions. D’autres listes de bénéficiaires de lotissements de construction dans d’autres communes de la wilaya seront rendues publiques prochainement. (APS)