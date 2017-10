Solidarité communautaire : Louable initiative à Illilten

Les habitants du village Taourirt Amrous, commune Illilten, à une soixantaine de kilomètres au sud-est du chef-lieu de wilaya se sont mobilisés pour alimenter leur village en eau potable à partir d’une source niché sur un mont de plus de 1500 mètres d’altitude. En effet, la mobilisation de la population de ce village, qui compte près de 600 citoyenss, a permis d’achever les travaux de remplacement de l’ancienne conduite en acier alimentant ce village par une autre en PEHD sur une distance de trois kilomètres en l’espace de trois jours seulement. Le tracé de cette conduite traversant la montagne rocheuse n’a pas eu raison de la volonté et la détermination de cette population qui à relevé ce défi d’alimenter leur village en eau potable avec de meilleures conditions d’hygiène. Les travaux de réfection de cette ancienne conduite d’adduction sont pris en charge par la population du village, alors que la tuyauterie a été offerte par la direction des ressources en eau de la wilaya. Le premier magistrat de la commune d’Illilten, Ouramdane Azzoug, a exprimé hier par le biais de sa page facebook sa joie et sa reconnaissance aux concitoyens du village Taourirt Amrous pour cette initiative citoyenne digne d’être saluée et généralisée. Les citoyens de ce village sont également soulagés de voir enfin l’eau potable couler dans leurs robinets après une si longue pénurie.

Bel. Adrar