RN 1 Ghardaïa - In Guezzam : Lancement en 2018 d’un projet de modernisation

Un projet de renforcement et de modernisation du tronçon de la route nationale (RN 1) reliant les limites administratives de la wilaya de Ghardaïa à In Guezzam (Tamanrasset) sera lancé en 2018, a rassuré, hier depuis Ghardaïa, le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane.

S’exprimant au terme d’une visite d’inspection pour s’enquérir de l’état du réseau routier dans cette wilaya, le ministre a affirmé que «la RN1 reliant le nord au sud constitue un projet important pour la promotion du développement économique et social des wilayas du sud et boostera l’investissement public et privé». Il a mis en exergue l’intérêt croisant porté par les pouvoirs publics à la RN 1, «épine dorsale» du réseau routier pour accompagner les programmes de développements socio-économiques dans les différentes wilayas traversées par cette infrastructure notamment celles du sud du pays. «Cette infrastructure routière revêt une importance capitale et un intérêt particulier dans le schéma directeur des routes et autoroutes élaboré par le département ministériel qui s’inscrit dans le cadre du schéma directeur d’aménagement du territoire», a-t-il souligné. «Le dédoublement de cet axe routier sur une distance de plus de

850 km (Alger -El Menea) est un projet d’envergure et demeure incontestablement une voie de communication routière structurante reliant le nord et le sud du pays», a-t-il précisé. «À terme, ce projet de la prise en charge de la RN1 contribuera d’une manière cruciale à l’essor économique et touristique des régions du sud grâce, entre autres, à l’accessibilité, et aux retombées positives générées par les réseaux autoroutiers sur les usagers, en termes de coût, de fluidité et de sécurité dans la circulation des biens et des personnes», a indiqué M. Zaâlan.



Nouvelle gare routière



Le ministre a insisté durant son déplacement le long du tronçon de la route nationale Une Ghardaia vers la limite territoriale avec la wilaya de Laghouat sur la nécessité d’accélérer la cadence de réalisation des projets notamment les échangeurs et l’aménagement externe le long de l’axe routier, afin qu’ils répondent aux exigences du développement intégré, durable et global que connait l’Algérie. Auparavant, le ministre s’est enquis au début de cette visite de l’état d’avancement du projet de réalisation de la nouvelle gare routière principale de Ghardaïa. Cette infrastructure, comporte un hall d’accueil, un bâtiment à niveau pour voyageurs, 49 quais d’embarquement dont 15 quais inter-wilaya , selon la fiche technique du projet. La réalisation de cette nouvelle gare routière pour un coût de 600 millions de dinars devra combler le déficit en matière des conditions élémentaires de confort aux voyageurs et transporteurs transitant de différentes wilayas du nord et sud du pays et viendra pallier l’étroitesse de l’actuelle gare routière au centre ville. Dans ce chantier, le ministre a mis en service un bus type (Smart bus intelligent) de l’entreprise publique de transport de voyageur centre (ETVC) doté d’équipements pour la connexion Internet , de climatisation et autres moyens de confort avec contrôle à distance. M. Zaâlan a mis en exergue l’importance du développement du transport collectif pour réduire la pollution et le trafic routier dans nos villes. Il a également inspecté le tronçon de la route de contournement de la ville de Berriane réalisée sur un tronçon de 10 km de la RN 1 en 2x2 voies, d’un coût global de 3,2 milliards de dinars. L’évitement à forte valeur économique, ouvrira,—selon les explications des responsables locaux des travaux publics— de «larges perspectives» à la région et a impulsé une certaine dynamique dans le développement socio-économique des wilayas du sud du pays. Ce projet structurant a permis de désengorger la ville de Berriane qui constituait auparavant un «véritable goulot» durant toute l’année, notamment les poids lourds et convois exceptionnels causant de nombreux désagréments et autres problèmes de circulation aux usagers de cet axe routier. Le ministre a visité aussi les tronçons en cours d’achèvement de la route nationale entre Berriane et la limite territoriale avec la wilaya de Laghouat, ainsi que les échangeurs en cours de réalisation avant d’inspecter les ouvrages d’art édifiés sur les oueds Metlili, Seb seb et Touil sur la RN I en allant vers El Menea.



Réalisation d’une nouvelle tour de contrôle aux normes internationales



Au terme de sa visite dans la wilaya de Ghardaïa, le ministre des Travaux publics et des Transports a inspecté le projet de réalisation d’une nouvelle tour de contrôle aux normes internationales au niveau de l’aéroport international «Moufdi-Zakaria». Cette nouvelle structure aéroportuaire, dont les travaux ont été confiés à une entreprise chinoise, s’inscrit dans le cadre du projet de développement et de modernisation de la gestion de l’espace aérien national décidé par les pouvoirs publics pour cinq aérodromes (Alger, Oran, Constantine, Ghardaïa et Tamanrasset). Cette tour de contrôle dont le taux de réalisation a atteint 75 % est édifiée sur une superficie de 2.000 m2, en structure mixte (béton armé et charpente métallique) d’une hauteur de 50 mètres, avec une vigie d’une superficie de 53 m2, selon la fiche technique du projet. D’un coût de plus de trois milliards de dinars, ce projet qui sera doté d’équipements de radio-navigation des plus modernes et de balisage de haute intensité, permettant respectivement le guidage des avions au vol, au décollage et à l’atterrissage nocturnes, doit répondre aux normes et recommandations de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) en matière de sûreté, sécurité et qualité de service, a-t-on souligné. Cette nouvelle tour, dont la réception est prévue pour la fin de l’année 2017 permettra d’améliorer les conditions de travail des aiguilleurs du ciel et traduit la volonté de doter Ghardaïa, réputée pour ses potentialités économiques, de moyens lui permettant de développer un trafic international, notamment avec les pays émetteurs de touristes, selon les responsables locaux de l’Etablissement national de la navigation aérienne (ENNA). (APS)