Maladies rhumatismales : Les femmes plus touchées

Les pathologies rhumatismales constituent un grave problème de santé publique du fait de leur coût économique et des dégâts humains, qui cible plus les femmes que les hommes, d’après les spécialistes. «80% des femmes algériennes souffrent d’une carence en vitamine D.», confirme le professeur Hachemi Djoudi, président de la Société algérienne de rhumatologie (SAR). S’exprimant hier, en marge du 13e congrès de la Société algérienne de rhumatologie (SAR), qui s’est ouvert vendredi au Centre internationale des conférences (CIC Alger), le spécialiste explique que ce taux élevé est principalement dû au fait que «de nos jours, les femmes s’exposent de moins en moins au soleil», a-t-il estimé.

Cette estimation a été appuyée par le Pr Chafika Houichet, rhumatologue à l’EHS de Douéra, qui a présenté une étude sur l’arthrose dans la région de Douéra, qui révèle que sur un échantillon de 400 femmes, âgées de 50 ans et plus, 23% souffrent d’arthrose du genou et 26% au niveau des mains, a-t-elle fait savoir, ajoutant que «ce taux peut être généralisé au niveau national». Entre autres facteurs à l’origine de cette maladie, la spécialiste a cité des facteurs héréditaires, notamment l’arthrose des mains et d’autres liés au mode de vie comme l’obésité et la ménopause chez la femme, rappelant les spécialités qui prennent en charge cette pathologie, dont la rééducation fonctionnelle, la nutrition et la chirurgie rhumatologique, voire la psychologie dans certains cas. Cette spécialiste a aussi mis l’accent sur le rôle de l’alimentation dans la prévention de l’arthrose, notamment chez la femme, et préconise aux malades de consommer des fruits et légumes à volonté, et d’éviter la consommation de viande rouge et des fromages acides. Le Pr Hachemi Djoudi a insisté sur la nécessité d’inclure l’arthrose dans la liste des maladies chroniques handicapantes, pour permettre aux malades de bénéficier pleinement de leurs droits et leur garantir une bonne prise en charge. Le chef de service de rhumatologie au niveau de l’Établissement hospitalier spécialisé (EHS) de Douéra a précisé que «les complications de cette pathologie engendrent souvent un handicap», déplorant le fait que celle-ci n’ait pas été incluse par les autorités publiques dans la liste des maladies chroniques handicapantes. En matière de prévention et de sensibilisation, le spécialiste a fait savoir qu’actuellement, au niveau de l’unité de Douéra, un atelier dont l’objectif est la promotion, la prévention et l’éducation, est animé, et «qu’il permet d’aider le patient dans l’apprentissage de sa maladie», a-t-il dit, tout en ajoutant que des formations spécialisées ont été dispensées au profit d’infirmiers.

Dans ce contexte, il a indiqué que «la spécificité de cette journée est qu’elle est pluridisciplinaire par la présence de professeurs en pédiatrie, en oncologie et en rhumatologie», tout en affirmant que «la difficulté de cette maladie est la prise en charge qui nécessite une équipe pluridisciplinaire». Aussi, M. Djoudi a souligné que pour ce 13e congrès, les thèmes principaux seront les biothérapies et les médicaments innovants pour la prise en charge des maladies rhumatismales inflammatoires chroniques, aussi bien chez l’adulte que l’enfant. Affirmant que pour avoir une politique de santé efficiente, il faut tout d’abord avoir une vision des différentes pathologies.

«C’est le problème le plus important dans ce qui a été fait pour pouvoir aboutir à des recommandations nationales de prise en charge de cette maladie», a-t-il assuré. Il y a lieu de souligner que les travaux de ce congrès s’étaleront sur trois jours, et plusieurs communications seront présentées communications qui porteront sur la biologie, l’hématologie, l’immunologie, la médecine interne, la pédiatrie, l’orthopédie, la pneumologie, la rééducation fonctionnelle, la rhumatologie, en présence d’éminents professeurs venus de France et de plusieurs centres hospitalo-universitaires du pays. Selon les organisateurs, «la SAR- 2017 se veut le relais entre rhumatologues et décideurs, pour exposer les problèmes et proposer des solutions adaptées, pour concrétiser ces actions et bien d’autres».

Sarah A. Benali Cherif