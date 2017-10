El-Oued : Affectation de 22 spécialistes

Au moins 22 praticiens spécialisés ont été affectés cette année aux établissements hospitaliers de la wilaya d’El-Oued, pour renforcer l’encadrement médical et améliorer les prestations de santé, a-t-on appris hier auprès de la direction locale de la santé et de la population (DSP. L’opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère de tutelle visant à assurer une meilleure prise en charge des attentes des populations des wilayas du Sud en matière de santé et à remédier au déficit dans l’encadrement médical et paramédical. Ces praticiens concernent une douzaine de spécialités, à savoir quatre spécialités chirurgicales et huit médicales, ayant longtemps fait défaut dans les établissements hospitaliers de la wilaya en raison du refus des praticiens d’exercer dans le Sud, a indiqué à l’APS le DSP, Noureddine Rezgui. Lors de l’opération d’affectation, il été d’abord tenu compte des besoins des établissements en spécialités en rapport avec la prise en charge des urgences médicales, telles que les spécialités de phtisiologie, de gynécologie et d’anesthésie-réanimation, a-t-il souligné. Les praticiens spécialistes affectés sont cinq chirurgiens orthopédistes, deux praticiens dans chacune des spécialités de radiologie, médecine du travail, médecine interne, phtisiologie, et anesthésie-réanimation, en plus d’un praticien pour chacune des spécialités de gynécologie-obstétrique, autopsie médicale, psychiatrie, pédiatrie, néphrologie, biochimie et épidémiologie. APS)