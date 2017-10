Equipement médical : Passer au cap de l’industrie

La nécessité de «passer au cap de l’industrie dans le domaine de l’équipement médical» a été recommandée samedi à Constantine lors de la clôture de la 2e édition du Salon des équipements destinés à l’hôpital, la pharmacologie, les équipements médicaux et chirurgicaux. L’organisation de ce genre de salon constitue un «propulseur devant permettre l’implantation d’une industrie nationale des équipements médicaux», a considéré l’organisateur de l’évènement, Ahmed Hassas, appelant à assoir toutes les conditions nécessaires, notamment la communication, pour atteindre cet objectif. L’Algérie ne doit pas constituer un «comptoir commercial» pour les équipements médicaux importés, a souligné l’intervenant, affirmant que l’objectif est de monter une véritable industrie dans le domaine, à travers des investissements favorisant l’échange des expériences et le transfert des connaissances. L’organisation de ce salon, auquel ont pris part une trentaine de professionnels dans le domaine des équipements médicaux, a pour but également de faire de Constantine un «carrefour» des équipements et matériel médical, a ajouté le responsable, qui a indiqué que des efforts étaient en cours pour ramener, à la prochaine édition, des firmes étrangères pour permettre aux opérateurs locaux de s’imprégner de ce qui se fait ailleurs. M. Hassa, qui a salué les efforts déployés par la direction de la santé et de la population (DSP) pour la réussite de cet évènement, a fait part d’un «plus grand engouement» que la précédente édition. Le Salon des équipements destiné à l’hôpital, la pharmacologie, les équipements médicaux et chirurgicaux a été ouvert mercredi avec une exposition de matériel de pointe dans le domaine de la radiologie, la cardiologie et la réanimation, entre autres. (APS)