Protection de l’environnement : Les scouts s’impliquent

L’association des scouts musulmans algériens, qui compte actuellement prés de 80 000 adhérents, s’est fixé comme objectif d’atteindre les 100.000 adhérents en 2018. Une année qui sera consacrée, en grande partie à l’environnement. « Investir dans le capital humain constitue un maillon fort du processus du développement durable et dans la préservation de l’environnement», c’est ce qu’a affirmé, hier à Alger, Mme Fatma Zohra Zerouati, ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables.

S’exprimant lors de la signature d’une convention de partenariat entre le ministère de l’Environnement et les Scouts musulmans algériens (SMA), qui a eu lieu au camp des scouts de Sidi Fredj, Mme Zerouati a mis l’accent sur la nécessité de conjuguer les efforts pour assurer la préservation de l’environnement qui est, selon ses termes, « la responsabilité de chaque Algérien «.

La ministre, qui a salué les efforts de l’État dans le développement durable en faisant de la protection de l’environnement une priorité nationale, a indiqué que la problématique relative à la préservation de l’environnement nécessite l’implication de l’ensemble des secteurs, soulignant au passage le rôle de la société civile dans la sensibilisation du citoyen en lui inculquant une éducation environnementale basée sur le respect de la nature qui constitue une étape primordiale dans la stratégie nationale pour la protection de l’environnement.

Dans ce contexte, Mme Zerouati a précisé que la convention de coopération et de partenariat signée avec les Scouts musulmans algériens (SMA) vise à mettre en place les mécanismes nécessaires pour préserver l’environnement et réaliser le développement durable, en s’appuyant sur l’une des richesses que recèle l’Algérie qui est la jeunesse.

« Les jeunes scouts descendants du regretté Mohammed Bouras, fondateur des Scouts musulmans algériens, ont un rôle important à jouer pour mette en œuvre la politiques du secteur de l’environnement», a tenu à souligner la ministre. Elle a, dans le même sillage, rappelé son engagement sur les moyens nécessaires àfin de concrétiser les objectifs assignés à travers ce partenariat. Pour sa part, le Commandant général des Scouts, M. Mohamed Bouallegue a mis l’accent sur l’importance que revêt cette convention qui a pour objectif de réaliser le développement durable et préserver l’environnement et toutes les ressources naturelles au bénéfice des générations futures.

Pour ce dernier, ce partenariat consiste à mettre en œuvre des programmes de sensibilisation, d’éducation environnementale et de formation en direction du grand public. «Nos adhérents auront pour mission d’informer, à travers des actions de proximité, sur les questions liées à l’environnement, à savoir les déchets, les changements climatiques, la biodiversité, le littoral et la promotion des énergies renouvelables», a-t-il dit, précisant que ces programmes vont être mis en œuvre par tous les établissements sous tutelle du ministère, en collaboration avec les Scouts musulmans algériens. Il s’agit également de procéder à l’installation des clubs verts au niveau des commissariats des wilayas relevant des Scouts musulmans et l’installation d’un comité mixte de suivi. La création d’un club de scouts environnemental figure aussi dans le programme, dont la formation des encadreurs des clubs verts reposera sur le Conservatoire nationale des formations à l'environnement. Cette rencontre a été mise au profit du lancement officiel de la saison des Scouts musulmans algériens. M. Bouallegue qui a saisi l’occasion pour donner le coup d’envoi de la nouvelle année des scouts (2017/2018) a indiqué que l’association des scouts musulmans algériens, qui compte actuellement prés de 80 000 adhérents, s’est fixée comme objectif d’atteindre les 100.000 adhérents en 2018.»

Kamélia Hadjib