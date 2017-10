Enseignement supérieur : Adoption de deux nouveaux décrets

Le gouvernement vient d’approuver le contenu de deux textes de lois relatifs au secteur de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il s’agit, pour le premier, d’un décret définissant «les conditions et modalités de l’habilitation universitaire, «alors que le deuxième concerne le régime des études LMD (licence-master-doctorat). Cette annonce a été faite hier par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, lors d’une réunion tenue au siège de son département, avec les syndicats du secteur.

Lors de son allocution d’ouverture des travaux de la rencontre, M. Tahar Hadjar a souligné que le décret consacré à l’habilitation tend, en fait, à faciliter le processus par davantage de «souplesse». Poursuivant ses propos, le ministre a précisé que

«l’étude des dossiers d’habilitation devrait désormais passer par une commission régionale composée de trois professeurs dont les mandats sont de trois ans non renouvelables». Les membres de cette commission sont nommés directement par le ministre en charge du secteur, à l’issue de l’organisation des rencontres régionales. Aussi, et en cas de refus du dossier, pour une raison ou pour une autre, l’enseignant chercheur aura toute la latitude de renouveler sa demande au bout des six mois qui suivent, note le ministre, expliquant que la demande de ce dernier sera ainsi traitée une nouvelle fois mais sur les mêmes bases en mettant l’accent sur le volet pédagogique et celui inhérent à la recherche scientifique. D’autre part et s’agissant du deuxième décret exécutif relatif au secteur de l’enseignement supérieur récemment adopté par le Gouvernement, ce texte consacré au régime des études LMD (licence-master-doctorat) vient donner davantage d’éclaircissements. Remarque importante à retenir, la mise en œuvre des dispositions des deux décrets annoncés hier par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est attendue juste à l’issue de leurs publications au niveau du journal officiel.



La conférence nationale consacrée aux œuvres universitaires prévue pour le début de 2018



S’exprimant par ailleurs au sujet des œuvres universitaires, M. Hadjar a révélé que son département compte signer tout prochainement une convention avec le ministère de l’Enseignement et de la Formation professionnels aux fins de dispenser des sessions au bénéfice des employés exerçant dans les œuvres universitaires; « ce qui apportera à ces derniers, davantage de professionnalisme et de maitrise des missions qui leurs sont confiées en matière de transport, de restauration et d’hébergement des étudiants», signale le ministre qui annonce dans ce sillage la tenue, au début de l’année prochaine, de la tant attendue conférence nationale portant sur les œuvres universitaires. Les travaux de cette conférence nationale devraient être couronnés par un nombre de recommandations à même de hisser le niveau des prestations de cet organisme chargé de la prise en charge des étudiants dans le volet hébergement, restauration et transport, et de l’optimiser. Cela dit et en réponse à une question relative à «des insuffisances constatées au niveau de la gestion de certaines cités universitaires, M. Hadjar a affirmé qu’il s’agit là de cas isolés et que « la plupart des 426 cités réparties à travers le pays assurent des prestations de qualité et à la hauteur des espérances et attentes des étudiants».

Projet d’universités privées : accord de principe



Par ailleurs et au sujet du projet de création d’universités privées, l’on apprendra que sur un nombre global de trente demandes, trois ont déjà bénéficié de l’accord de principe étant donné qu’elles disposent des conditions requises et qui sont en fait, les plus importantes. «L’accord de principe a été donné à ces trois établissements universitaires avec, cependant, quelques réserves», fait remarquer le ministre. Interrogé ensuite sur «une éventuelle réduction des postes d’études doctorales, M. Tahar Hadjar a assuré que son département n’a aucunement revu à la baisse le nombre de ces postes indiquant que celui-ci dépasse les cinq mille, en fait, auxquels s’ajoutent trois mille autres postes dédiés aux résidants en sciences médicales.

En tout et pour tout, «le nombre total avoisine les 8000 postes de doctorants», a-t-il fait savoir avant de conclure que l’opération de définition des postes y afférents dépend de plusieurs

paramètres, en particulier, celui d’assurer un nombre suffisant d’enseignants chargés de l’encadrement. Beaucoup de questions ont été posées par les journalistes à la faveur de cette rencontre, notamment celle relative au bilan de la rentrée universitaire. « L’heure est à présent à l’évaluation», indique le ministre expliquant que pour ce faire, des formulaires ont été envoyés aux différentes universités du pays aux fins d’avoir l’ensemble des données sur la rentrée 2017-2018. Le dernier délai accordé pour la réception des réponses y afférentes est fixée au 10 octobre. «On aura toutes les données mardi prochain mais en général, la rentrée s’est déroulée normalement et les cours ont démarré».



Des nouvelles spécialités pour cette rentrée



Enchainant ensuite sur les nouveautés de cette rentrée, l’on saura qu’il existe plusieurs nouvelles spécialités dont nombre d’entre elles

relèvent de l’enseignement «scientifique et technologique». Il est question aussi de mettre l’accent sur les relations avec l’environnement économique pour assurer davantage d’employabilité pour nos jeunes fraichement diplômés. En réponse à une question sur les logements de fonction, le ministre a de prime abord relevé que la préoccupation de se loger est une demande nationale, mettant l’accent ensuite sur tous les efforts consentis par le secteur avec ses partenaires sociaux en vue de répondre favorablement à la demande et livrer des logements aux bénéficiaires. Il signale à ce propos que des décisions sont attribuées à ces derniers dès que le taux d’avancement des travaux atteint les 40%. Autre information mise en exergue à la faveur de cette rencontre, le secteur de l’enseignement supérieur est un secteur qui recrute puisque près de 3.000 enseignants sont retenues annuellement au niveau des universités algériennes.

Soraya Guemmouri