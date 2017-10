Conjoncture : Regard sur la fiscalité

La révision de la loi N° 13-01 du 20 février 2013 relative aux hydrocarbures complétant et modifiant celle de 2005 sera révisée en adaptation de la conjoncture, car il s’agit impérativement de redresser les déficits financiers du pays dans des délais acceptables. Lors de sa récente visite au pôle pétrochimique d’Arzew, le Premier ministre, M. Ahmed Ouyahia, avait affirmé qu’une révision de la loi en vigueur était indispensable, «pour attirer de nouveaux investisseurs et améliorer les recettes financières du pays». Mais, en toute évidence, il s’agit également d’adapter le texte aux mutations intervenues sur le marché énergétique mondial, les coûts et la concurrence étant deux paramètres désormais déterminants dans la conduite des investissements pétroliers. Il faut garder à l’esprit que les réserves en devises de l’Algérie sont en train de fondre, devant atteindre 97 milliards de dollars fin 2017. Par conséquent, il faudra agir sans attendre pour éviter son effondrement total, ce qui mènerait le pays vers une destinée non souhaitée. En toute objectivité, la révision de la loi sur les hydrocarbures, en vigueur dans cette phase précise, peut être considérée comme étant une conséquence directe née d’un contexte loin d’être favorable à l’économie algérienne. La loi de 2013, qui sera ainsi réadaptée aux objectifs de transitions énergétiques et d’optimisation des investissements dans le secteur des hydrocarbures, répond également aux «revendications» des grandes compagnies pétrolières internationales en ce qui concerne le volet des profits (Taxe sur les profits exceptionnels (TPE)), notamment au plan de l’effet rétroactif qui avait soulevé leur mécontentement. Les réserves de ces multinationales portent également sur d’autres chapitres par rapport, entre autres, au contrôle fiscal étendu par le texte de 2013, aux compagnies pétrolières étrangères opérant sur le sol algérien — jusqu’ici seul le groupe Sonatrach étant considéré comme sujet fiscal, soumis aux obligations de contrôle de sociétés, prévu par le code des impôts algérien —, et aux procédés de détermination du taux de la Taxe sur le revenu pétrolier (TRP), basée, depuis 2013, sur la rentabilité du projet, au lieu du chiffre d’affaires. Les réserves des partenaires étrangers de Sonatrach ne s’arrêtent pas là, puisqu’elles s’étendent aussi à la règle 51/49% imposée par la parte algérienne, dans un objectif de souveraineté sur ce secteur stratégique. Un principe qui ne sera pas écarté, puisque la révision de la loi en question «ne portera sur aucune question de souveraineté», y compris la règle 51/49% régissant les investissements étrangers en Algérie, rassure le Premier ministère. Une précision venue mettre un terme aux spéculations entourant un dossier qui a toujours fait l’objet de controverses d’ailleurs. On retient d’emblée que «cette révision ne portera sur aucune question de souveraineté, y compris la règle 51/49% dans les partenariats avec l’étranger». Aujourd’hui, l’option la plus plausible plaide en faveur d’un éventuel aménagement de la structure fiscale, dans le but d’attirer les investissements étrangers dans le secteur des hydrocarbures, au moment où le débat s’oriente de plus en plus vers la question de l’exploitation du gaz de schiste. Aussi, une entreprise étrangère ne s’intéressera à l’Algérie que si elle y trouve «une loi et une fiscalité incitatives», pour reprendre les propos du consultant, expert international en énergie et ancien PDG de Sonatrach, M. Abdelmadjid Attar.

D. Akila