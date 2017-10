Le service presse de l’ONU : graves dérives

Le service presse des Nations unies se trouve au cœur d’une «grave affaire de manipulation», après avoir dénaturé les propos d’intervenants aux travaux de la quatrième commission de la décolonisation, selon plusieurs participants à cette réunion annuelle de l’ONU.

Le service presse de l’ONU a en effet déformé des propos d’intervenants, venus témoigner leur soutien à la cause sahraouie, allant jusqu'à attribuer des propos pro- marocains à des pétitionnaires qui n’ont pas encore pris la parole. Mercredi, l’ONU s’est illustrée par «un grave dérapage» qui risque d’entacher sa crédibilité d’institution multilatérale en publiant des propos attribués à la présidente de l’ONG américaine, Suzanne Scholte, une militante acharnée de la cause sahraouie, selon lesquels elle considérait que «le projet d’autonomie du Maroc est le meilleur moyen d’assurer le bonheur du plus grand nombre de sahraouis». Plus grave encore le même service a publié jeudi soir une déclaration pro-marocaine du représentant du Front Polisario auprès de l’ONU, Ahmed Boukhari, alors qu’il n’avait pas encore pris la parole à la quatrième commission. La déclaration attribuée faussement à M. Boukhari est «un véritable volte face» dans laquelle le représentant sahraoui aurait, sois disant, accusé le Front Polisario de corruption et renoncé à sa cause en acceptant le plan d’autonomie du Maroc. Le président de la quatrième commission, le vénézuélien, Rafael Dario Ramirez Carreno, qui a été saisi vendredi de cette affaire, s’est démarqué en pleins travaux de la séance du matin de cette manipulation. Rafael Dario Ramirez a dénoncé «la gravité de cette falsification» et appelé le service presse de l’ONU à assumer ses responsabilités, jugeant «grave d’attribuer des propos à une personne qui n’a pas encore pris la parole, en évoquant le cas de M. Boukhari. Le service de l’actualité et des contenus de l’ONU a dû ensuite retirer son compte rendu initial. Contacté par l’APS, M. Boukhari a déclaré, depuis New York, que le Front Polisario allait «demander une enquête sur ce grave dérapage», en affirmant «qu'il allait poursuivre en justice ceux qui sont à l’origine de cette falsification». Indigné, le diplomate sahraoui a affirmé que «toute la couverture des travaux de la quatrième commission était contaminée par la position»marocaine». Les comptes rendus quotidiens publiés par l’ONU étaient déséquilibrés, rédigés de sorte à avantager la thèse du Maroc sur le Sahara Occidental. Les auteurs se sont permis d’émettre des commentaires, d'avancer des analyses, alors qu’ils devaient se limiter à rapporter des déclarations, ont soutenu plusieurs participants. «C’est toute l’approche de cette couverture qui a été soulevée» à la quatrième commission, a précisé M. Boukhari avant d'ajouter qu'il s'agit d'«un dérapage planifié par ce service de l’ONU, envahi d’agents marocains qui sont allés à l’extrême falsification en m’attribuant des propos pro-marocains, alors que je n’ai pas encore pris la parole». Jeudi soir, bien avant que la commission de décolonisation ne soit saisie de cette affaire de falsification, la présidente de Defense Forum Foundation a démenti dans une déclaration à l’APS les propos qui lui ont été attribués par le service presse de l’ONU. «Je n’ai pas évoqué le plan d’autonomie du Maroc, j’ai appelé au retrait du Maroc du Sahara Occidental occupé», a indiqué Suzanne Scholte. La Lauréate du prix de la paix de Séoul a fait savoir qu’elle a été l’objet d’une manigance marocaine visant à l’empêcher de prendre part aux travaux de la commission. La présidente de l’ONG américaine a été interpellée par les services de sécurité de l’ONU après une plainte de la délégation marocaine l’accusant d’avoir brandi un drapeau du Sahara Occidental dans la salle où se déroulaient les travaux de la commission. Suzanne Scholte a été violemment bousculée par un membre de la délégation marocaine, alors qu’elle se faisait prendre en photo avec des délégués sahraouis au fond de la salle des réunions avec un autocollant de son ONG à la main, orné du drapeau du Sahara Occidental et du slogan «Free Western Sahara , a-t-elle précisé. (APS)

L'Algérie demande des précisions

L’Algérie a exigé vendredi des précisions sur des propos de pétitionnaires sur le Sahara Occidental, dénaturés par le service presse de l’ONU, évoquant une possible manipulation destinée à faire dévier cette section onusienne de sa mission d’informer fidèlement l’opinion internationale.»Nous demandons qu’une mise au point soit publiée sur le site Web de l’ONU et que le représentant du département de l’information (DPI) se présente devant cette commission pour nous expliquer ce qui s’est passé», a déclaré Mohamed Bessedik, ambassadeur adjoint de l’Algérie auprès de l’ONU, lors du débat de la quatrième commission de la décolonisation. «Il est de son devoir de nous expliquer comment ses impairs ont été»commis», a-t-il ajouté. Le DPI doit, selon lui, «présenter des excuses», après le tort qu’il a causé aux personnes concernées. S’agit il «d’une erreur commise volontairement ou bien par inadvertance ; si c’est par inadvertance c’est (également) injustifiable , a-t-il soutenu. Ledit service se trouve au coeur d’une grave affaire de manipulation après avoir dénaturé les propos d’intervenants venus témoigner leur soutien à la cause sahraouie, allant jusqu'à à attribuer des propos pro marocains à des pétitionnaires qui n’ont pas encore pris la parole. Propos déformés ou inventés, contenus orientés, le service cumule depuis deux jours une série de dérapages qui entachent sa crédibilité en tant qu’organe d’information d’une institution multilatérale comme l’ONU. «Pour voir qu’il y a peut être complicité, j’oserais dire, le communiqué de presse a été retiré aujourd’hui du site de l’ONU après la mise au point du président de la commission de la décolonisation», Rafael Dario Ramirez Carreno, a relevé l’ambassadeur adjoint qui note que les dérapages de ce service deviennent multiples et récurrents. Le service de l’actualité et des contenus de l’ONU a dû retirer vendredi son compte rendu initial dans lequel il attribue au représentant sahraoui, Ahmed Boukhari, de graves propos sur le Front Polisario et le processus de paix au Sahara Occidental. «Aujourd’hui on n’a pas seulement assisté à une discordance entre les communiqués de presse mais à des déclarations des pétitionnaires plus graves attribuées à un représentant légitime d’un peuple alors qu’il n’avait pas encore pris la parole», s’est- il indigné. Dénonçant cette déclaration erronée et purement inventée, M. Bessedik a lancé un appel solennel au secrétariat général pour «veiller à ce que les débats et les propos tenus au sein des organes de l’ONU soient dûment reflétés dans les comptes rendus de ce service». Les Etats membres, a-t-il poursuivi, doivent s’assurer que ce département ne dévie pas de sa mission principale, celle de fournir une information vérifiée aux médias et à l’opinion internationale, a-t-il dit en substance. L’ambassadeur adjoint a rappelé que l’Algérie qui, assure la mission de coordinateur des pays non-alignés sur la revitalisation de l’Assemblée générale, avait soulevé à plusieurs reprises le problème de la discordance des communiqués de presse avec les débats et les déclarations tenus à l’ONU. Le représentant de l’Algérie a fait savoir que le secrétariat a évoqué un manque d’effectifs qui est à l’origine de cette anomalie «mais à la lumière de ce qui s’est passé aujourd’hui nous estimons que cet argument ne reflète nullement cet état de fait», a affirmé Bessedik. Dérapage planifié, selon le Front Polisario Vendredi, le représentant du Front Polisario a déclaré à l’APS qu’il «allait demander une enquête sur ce grave dérapage». (APS)

Après la diffusion de propos dénaturés

Le secrétariat de l’ONU a présenté hier ses excuses après la publication, par son service de presse, de comptes rendus erronées sur le Sahara occidental, attribués aux portionnaires, promettant d’examiner la question de près. Invité par la quatrième commission de la décolonisation à publier une note sur des propos dénaturés attribués aux pétitionnaires sur le Sahara Occidental, la représentante du secrétariat a tenu à présenter ses excuses à l’Algérie en indiquant que les communiqués de presse en question ont été effectivement corrigés. Le Secrétariat étudie en outre la question de savoir ce qui s’est passé, a ajouté la représentante en réponse aux préoccupations soulevées par l’Algérie concernant cet impair commis par le service presse de l’ONU. Ce à quoi l’ambassadeur adjoint de l’Algérie auprès de l’ONU, Mohammed Bessedik a répliqué en précisant qu’il ne s’agit pas de présenter des excuses à l’Algérie mais à l’ensemble de la quatrième Commission, «car cela nous nuit», a-t-il dit. Le président de la quatrième Commission, le vénézuelien Rafael Dario Ramirez Carreno qui avait auparavant souhaité obtenir des précisions et des excuses au sujet de «ces erreurs», a partagé l’avis du représentant de l’Algérie. «Quand je vois qu’on reflète la position d’un pétitionnaire qui n’a pas pris la parole, et à qui on attribue une position qui n’est pas traditionnellement la sienne, cela nuit beaucoup au déroulement du débat», s’est indigné Rafael Ramirez, avant d’appeler le secrétariat à publier une note pour expliquer la situation. Le service presse de l’ONU se trouve au coeur d’une grave affaire de manipulation après avoir dénaturé des propos d’intervenants, venus témoigner leur soutien à la cause sahraouie, allant jusqu'à à attribuer des propos pro marocains à des pétitionnaires qui n’ont pas encore pris la parole. Propos déformés ou inventés, contenus orientés, le service cumule depuis deux jours une série de dérapages qui entachent sa crédibilité en tant qu’organe d’information d’une institution multilatérale comme l’ONU. «L’erreur commise dans le communiqué du 5 octobre, qui attribuait la déclaration de El Baihi à M. Ahmed Boukhari, du Front Polisario, a été corrigée», écrit l’ONU sur son site internet. Vendredi, l’Algérie a demandé au département de l’information de l’ONU de fournir des précisions sur cette question et exigé qu’une mise au point soit publiée sur le site Internet de l’ONU. «Il (département de l'information) est de son devoir de nous expliquer comment ses impairs ont été commis», a-t-il affirmé. «Aujourd’hui on n’a pas seulement assisté à une discordance entre les communiqués de presse et les déclarations des pétitionnaires, plus grave on a attribué une déclaration à un représentant légitime d’un peuple, alors qu’il n’avait pas encore pris la parole», a dénoncé M. Bessedik. (APS)