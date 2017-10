M. Tayeb Zitouni à Bordj Bou-Arréridj : Lutter contre la culture de l’oubli

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a insisté, à Bordj Bou- Arréridj, sur la nécessité de lutter contre «la culture de l’oubli» et l’importance de propager la culture de l’espoir parmi les générations montantes. «Nous ne pouvons pas construire l’avenir sans s’appuyer sur le passé, et la jeunesse doit être fière de la glorieuse Révolution et de ce qu’a fait la génération des chouhada et des moudjahidine, pour que nous puissions vivre aujourd’hui en liberté», a affirmé le ministre.

Lors d’une visite au cimetière des chouhada du village Ouled Abbas, dans la commune de Mansourah, dans le cadre d’une visite de deux jours dans cette wilaya, le ministre a également considéré que «celui qui aime l’Algérie doit aimer son passé et son avenir». Entamant sa visite par l’inspection du centre de repos des moudjahidine à Hammam El-Bibane, dans la commune de M’hir, M. Zitouni a procédé à l’octroi d’une voiture au secrétariat de wilaya de l’Organisation nationale des moudjahidine (ONM), et à la baptisation d’un centre urbain dans la commune d’El-Mansoura du nom du défunt moudjahid, Mohamed Medjdoub. Il a rendu des visites de courtoisie à un moudjahid et à une veuve de chahid habitant la ville de Bordj Bou-Arréridj, et a présidé les cérémonies de baptisation de la maison de l’Artisanat traditionnel du nom du défunt moudjahid Laâmri Daoud et un groupe scolaire du nom du chahid Chérif Djebarni.