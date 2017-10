USM Alger : Chafaï et Benmoussa dans l’équipe type de la CAF

Les défenseurs de l'USM Alger, Farouk Chafai et Mokhtar Benmoussa, ont été désignés dans l'équipe type des demi-finales aller de la Ligue des champions dont les matchs se sont déroulés le week-end dernier, a indiqué jeudi la Confédération africaine de football sur son compte twitter. L'USM Alger et le WA Casablanca, se sont neutralisés (0-0) lors du match aller disputé vendredi dernier au stade 5-Juillet (Alger). Outre les deux joueurs algériens, le onze type des matchs aller des demi-finales est constitué comme suit : Zouhair Laaroubi (WA Casablanca), Youssef Rabeh (WA Casablanca), Hamdi Nagguez (ES Sahel), Amine Ben Amor (ES Sahel), Mohamed Ounajem (WA Casablanca), Alaya Brigui (ES Sahel), Abdallah Said (Ahly du Caire), Al Khaly Bangoura (ES Sahel) et Amr Marey (ES Sahel).

Le match retour WAC-USMA est prévu entre le 20 et le 22 octobre prochain au Maroc.