La Radieuse : Soutien au journaliste Boumessdjad Habib

Fidèle à sa tradition de solidarité, la Radieuse a rendu un vibrant hommage au journaliste sportif, Boumessdjad Habib, gravement malade depuis une vingtaine d’années, suite à une dépression nerveuse.

Boumessdjad avait fait ses débuts dans le journalisme dans les années 80, avec le quotidien El-Djemhouria et le défunt hebdomadaire sportif El- Mountakhib. La visite de la délégation de l’association Radieuse a agréablement surpris Boumessdjad. Les Chafi Kada, Megharia, Belloumi, Mezouar et Benzerga ont honoré le journaliste avec une aide financière, un geste qui l’a fait pleurer d’émotion.

La mère de Boumessdjad a remercié la Radieuse pour cette bonne initiative. De son côté, et malgré ses difficultés d’élocution, le malade a eu ces mots pleins de sens : «C’est une journée que je n’oublierai jamais, car elle est venue comme un rayon de soleil dans une nuit noire. Je ne m’attendais pas à une telle visite, surtout que je suis marginalisé depuis que je suis tombé malade. C’est comme une sorte de renaissance. Je demande à tous ceux qui me connaissent de prier pour que je guérisse.»