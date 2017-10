Décès de l'ancien président irakien Jalal Talabani : M. Bensalah signe le registre de condoléances

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, accompagné du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a signé jeudi dernier au nom du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le registre de condoléances au siège de l'ambassade d'Irak, suite au décès de l'ancien président irakien, Jalal Talabani.

«C'est avec une profonde affliction que nous avons appris la nouvelle de la disparition de l'ancien président irakien, Jalal Talabani, décédé des suites d'une longue maladie", a écrit M. Bensalah sur le registre de condoléances. "En cette douloureuse circonstance, je ne puis que vous présenter ainsi qu'à la famille du défunt et au peuple irakien frère, au nom du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au nom du gouvernement et du peuple algériens, et en mon nom personnel, mes condoléances les plus attristées et mes profonds sentiments de compassion, priant Dieu le Tout-Puissant, d'accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde et de l'accueillir en Son Vaste Paradis aux côtés de ceux qu'Il a comblés de Ses bienfaits et entourés de Sa grâce éternelle", a encore écrit M. Bensalah. "Nous prions Dieu de vous assister et de vous prêter réconfort et de prémunir l'Irak contre tout malheur", conclut le président du Conseil de la nation.