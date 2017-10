Métrologie : La bonne mesure

«Cette année a été marquée par l’adoption d’une nouvelle loi sur la métrologie. Une importante démarche qui a pour objectif d’asseoir un véritable système national de métrologie conforme aux normes internationales au bénéfice de l’économie nationale et dans l’intérêt du consommateur », C’est ce qu’a déclaré M. Abdelaziz Guend, Directeur général de la compétitivité industrielle au ministère de l’Industrie et des Mines, en marge de la 21e journée nationale de la Métrologie, organisée, jeudi, par l’Office nationale de métrologie légale (ONML) à la Safex.

Selon M. Guend, «le système national de la métrologie actuel s’adapte avec les nouveaux instruments scientifiques et techniques utilisés de par le monde ». ces importants équipements ont été acquis dans l’objectif de renforcer la crédibilité des produits locaux mis sur les marchés national et étranger. Il a, dans le même contexte, expliqué que le domaine de la métrologie permet une évaluation rigoureuse et fiable de la conformité des produits aux normes en vue de garantir leur qualité, notamment, pour préserver l’économie nationale. «Le domaine de la métrologie intervient dans divers secteurs pour ne citer que l’énergie, les transports et l’agroalimentaire, qui nécessitent le recours des instruments de mesures pour assurer la fiabilité et la qualité des produits » a-t-il précisé. Pour sa part, M. Rabah Messili, directeur de l’ONML, a mis l’accent sur la nécessité de sensibiliser davantage sur les applications de la mesure et son impact sur la qualité des produits d’une part et la garantie publique pour la protection de l’économie nationale, des intérêts du citoyen, de la santé et la sécurité des individus, d’autre part. Cette année le thème retenu pour célébrer cette Journée nationale porte sur les mesures pour le transport et la sécurité routière». Un thème d’une importance cruciale dira M. Messili d’autant plus que l’Algérie dispose d’un réseau routier considéré comme le plus grand en Afrique. Selon l’interlocuteur, cette réalisation conçue dans les règles de l’art et conformément aux normes internationales a nécessité une très grande enveloppe financière.

«L’ONML est l’une des structures de l’Etat qui a contrôlé toutes les instrumentations introduites ou utilisées pour la réalisation de cette route» a souligné M. Messili.

Dans cette optique, il a rappelé le rôle de l’ONML qui consiste à assurer la conformité et la fiabilité des instruments de mesure utilisés pour la conservation de cette route et la sécurité routière. L’ONML totalise un effectif de 650 agents dont plus de 70% est un personnel technique qualifié. Pour rappel, la nouvelle loi sur la métrologie a été adoptée au mois de janvier dernier. Celle-ci constitue une protection juridique de l’économie et du consommateur de toute forme de contrefaçon en tendant à pallier toutes les lacunes relevées dans l’ancienne loi, tout en conférant à l’économie nationale une immunité infaillible contre toute forme de contrefaçon et de fraude. Ceci, en renforçant la compétitivité entre les entreprises, en diversifiant l’économie et en veillant à son adaptation aux critères mondiaux de métrologie. Il convient de noter qu’il existe dans ce domaine, trois types de métrologie, légale, fondamentale et industrielle.

Concernant, la métrologie légale, celle-ci englobe l`ensemble des règles imposées par l`Etat concernant le système d`unités, la production ou l`utilisation d`instruments de mesures.

La métrologie fondamentale (scientifique) contient les applications de la métrologie au plus haut niveau (étalons primaires, recherche...), alors que la métrologie industrielle repose sur des applications nécessaires à l`industrie, notamment des raccordements aux étalons nationaux.

Kamélia Hadjib