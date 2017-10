M. Yousfi évoque la coopération avec le représentant du PNUD : Développement industriel et minier

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a reçu à Alger, le représentant résident du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), Eric Overvest, avec lequel il a évoqué la coopération entre l’Algérie et cette institution onusienne dans les domaines du développement industriel et minier, a indiqué un communiqué du ministère. L’entretien a permis à M. Yousfi et à M. Overvest, également coordonnateur résident des Nations unies en Algérie, «d’examiner l’état de la coopération entre l’Algérie et cette agence de l’ONU dans les domaines du développement industriel et des mines, ainsi que les moyens de son renforcement, à travers un échange de vues sur les différents programmes en cours de mise en œuvre, dont une partie des financements est assurée par cette organisation (fonds pour l’environnement mondial, fonds vert climat)» a précisé la même source. Abordant les perspectives de la coopération entre l’Algérie et le PNUD, le ministre a souhaité intégrer d’autres volets, citant notamment l’assistance technique en matière de dépollution et de remise à niveau des mines de mercure, ainsi que la gestion des ressources hydriques. M. Yousfi a, également, informé son interlocuteur de la disponibilité des services du ministère pour «la préparation et l’exécution des différents programmes de coopération que le PNUD propose d’engager dans le secteur de l’industrie et des mines».