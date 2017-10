Secteur public industriel : Les prix sortie-usine en baisse

Les prix à la production industrielle hors hydrocarbures du secteur public ont baissé de 0,2% au 2e trimestre 2017 par rapport au trimestre précédent, et ont réalisé une croissance de 1% par rapport au 2e trimestre 2016, a appris l’APS auprès de l’Office national des statistiques (ONS).

L’indice des prix à la production industrielle du secteur public hors hydrocarbures mesure l’évolution des prix-sortie d’usine des biens vendus sur le marché intérieur (les produits destinés à l'exportation ne sont pas pris en considération). Par secteur, il est constaté pour celui de l'énergie une baisse de 1,6% au 2e trimestre par rapport au 1er trimestre 2017, et ce, après une croissance de 1,1% observée au 1er trimestre 2017.

Les prix à la production dans le secteur des mines et carrières ont accusé une baisse de 3,9%, induite particulièrement par la diminution des prix du minerai de phosphates (-6,5%).

Par contre, dans ce même secteur, des augmentations ont caractérisé les prix de certaines activités dont notamment le minerai des matières minérales (+24%). Concernant les industries chimiques, une décélération du rythme de hausse des prix a été observée puisque la variation est passée de 2% au 1er trimestre à 0,7% au trimestre suivant. En outre, une augmentation des prix a été affichée dans les prix des autres biens intermédiaires en plastique (+3,4%) et des autres produits chimiques (+1,6%), tandis que le reste a affiché des stagnations. Les industries agro-alimentaires ont aussi connu une nette décélération du rythme de hausse des prix avec un taux qui est passé de 3,3% au 1er trimestre 2017 à 0,1% au 2ème trimestre. Le même constat est relevé pour les industries textiles dont la variation des prix est passée de 2% au 1er trimestre 2017 à 1,3% au 2ème trimestre. Les industries des bois et papier ont inscrit une baisse modérée de 0,3% due à la baisse des prix de la fabrication et transformation du papier (-1,1%). Le reste des activités a affiché une stagnation des prix.